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Морпехи Владивостока заняли второе место на международном конкурсе «Морской десант — 2018»
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Морпехи Владивостока заняли второе место на международном конкурсе «Морской десант — 2018» 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сборная Военно‐морского флота Российской Федерации завоевала второе место на международном конкурсе «Морской десант — 2018», который проходил в Китае. Лучшие морские пехотинцы Тихоокеанского флота из Владивостока вошли в российскую команду.
Владивостокские морпехи ТОФ набрали восемь очков и заняли второе место на международных играх «Морской десант — 2018». Они обошли своих соперников из Венесуэлы, получившей пять очков. Первое место на соревнованиях заняли бойцы Китая с результатом в 10 баллов.
Соревнования «Морской десант» проходят ежегодно и нацелены на повышение престижности службы. Во время конкурса военные демонстрируют боевые навыки.
В этом году участники преодолевали полосу препятствий с заборами, колючей проволокой и макетами зданий для подготовки спецназа, стреляли из снайперской винтовки, гранатомета и автоматов, проходили эстафету на бронетехнике.
Церемония закрытия конкурса и вручение призов победителем состоится в ближайшее время.
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