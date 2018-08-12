Морпехи Владивостока заняли второе место на международном конкурсе «Морской десант — 2018»

Сборная Военно‐морского флота Российской Федерации завоевала второе место на международном конкурсе «Морской десант — 2018», который проходил в Китае . Лучшие морские пехотинцы Тихоокеанского флота из Владивостока вошли в российскую команду.

Владивостокские морпехи ТОФ набрали восемь очков и заняли второе место на международных играх «Морской десант — 2018». Они обошли своих соперников из Венесуэлы , получившей пять очков. Первое место на соревнованиях заняли бойцы Китая с результатом в 10 баллов.

Соревнования «Морской десант» проходят ежегодно и нацелены на повышение престижности службы. Во время конкурса военные демонстрируют боевые навыки.

В этом году участники преодолевали полосу препятствий с заборами, колючей проволокой и макетами зданий для подготовки спецназа, стреляли из снайперской винтовки, гранатомета и автоматов, проходили эстафету на бронетехнике.

Церемония закрытия конкурса и вручение призов победителем состоится в ближайшее время.