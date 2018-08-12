МиГ-35 сразится с Eurofighter Typhoon за индийские миллиарды

Захватывающий и кажущийся нескончаемым индийский тендер на приобретение для ВВС этой страны более сотни истребителей привел к скандалу. Бывшие видные деятели правящей партии «Бхарата Джаната парти» (БДП) на экстренно созванной пресс-конференции обвинили правительство и лично премьер-министра Нарендру Моди в «неслыханной коррупции, по сравнению с которой бледнеют все предыдущие инциденты, имевшие место за 70-летнюю историю индийской независимости».

Поясню: речь идет о контракте на приобретение 36 французских истребителей «Рафаль» («Шквал»), который был заключен в 2016 году с компанией Dassault Aviation. На пресс-конференции эту сделку назвали «хрестоматийным случаем мошенничества». Поставки должны начаться в 2019 году, последний истребитель ВВС Индии , как обещано, получат в 2022 году. Сумма сделки — 7,53 млрд евро. То есть — за каждый истребитель Нью-Дели придется заплатить 208 млн евро, что вдвое больше первоначально запланированной суммы.

При этом разоблачители «преступной деятельности индийского правительства» указали на то, что из контракта буквально выдавлена государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Именно она должна была реализовывать принцип «Made in India», то есть производить по французским технологиям большую часть самолетов из числа заявленных в контракте. Теперь никакого «Made in India» не будет, никакой технологии Индия не получит — все 36 самолетов будут поставлены в страну из Франции в полностью готовом виде.

А вместо HAL в проект «рафализации» оказалась вписана принадлежащая индийскому олигарху Анилу Амбани компания Reliance Defence Ltd. Причем, эта компания создана незадолго до подписания контракта. Похоже — именно специально для «распила» госбюджета.

На пресс-конференции происшедшее названо «компрометацией национальной безопасности». И прозвучал призыв к оппозиционным партиям выступить единым фронтом для того, чтобы добиться судебного разбирательства грандиозного коррупционного скандала.

Действительно, когда было принято решение о закупке Индией 36 французских истребителей «Рафаль» можно было предположить, что оно продиктовано внезапным умопомрачением официального Нью-Дели. Или же каким-то грандиозным шантажом, которым не преминул воспользоваться Париж. Потому что тендер MMRCA, который начал раскручиваться в 2000 году, был составлен таким образом, что сулил Индии усиление боеспособности ВВС при не слишком больших финансовых затратах. К тому же позволил бы развить технологии в самолетостроении. Однако громадные деньги было решено потратить неизвестно на что.

Индии предстояло выбрать лучший из предложенных солидными производителями авиационной техники легкий многоцелевой истребитель. И закупить 18 готовых самолетов. А еще 108 по лицензии должна была построить при поддержке производителей индийская компания HAL. В сумме получается 126. И эта цифра была незыблемой до 2016 года, когда она внезапно «усохла» до 36 самолетов.

С момента объявления условий тендера прошло уже почти 18 лет. Предполагавшийся в начале века его победитель — французский легкий истребитель «Мираж 2000» — уже состарился и давно не производится даже во Франции. Тогда к тендеру подключился американский средний истребитель F/A-18E/F Super Hornet. Хоть изначально предполагалось усиливать ВВС Индии легкими истребителями, но американцы на дипломатическом уровне добились расширения весовой категории претендентов.

Этим не преминули воспользоваться производители других «средневесов» — евроистребителя «Тайфун» и новой модификации российского МиГ-29, которая впоследствии вышла на международный рынок под именем МиГ-35. Также добавились и еще два «легковеса» — американский F-16 и шведский Gripen. На приобретение готовых истребителей, покупку технологий и подготовку серийного производства Индией было выделено 10 млрд долларов.

Все подготовительные к проведению тендера манипуляции осуществлялись до 2007 года, когда и был дан старт грандиозному сражению ведущих мировых производителей авиационной техники. В число финалистов по результатам как испытательных полетов, так и изучения технологических возможностей авиастроительных фирм два американских самолета не попали. И отнюдь не потому, что так уж плохи и не в состоянии конкурировать с европейскими машинами. Просто американцы категорически отказались передавать Индии технологические секреты.

Сильно не повезло в конкурсе легкому шведскому истребителю Gripen. Он был и недорогим, и эффективным в своем классе. Его производство в Индии шведы гарантировали. В начале века этот самолет мог победить. Однако в 2007 году индийцы вовсю раскручивали проект создания собственного легкого истребителя HAL Tejas. На тот момент начались испытания этого самолета. Сейчас этот новый истребитель уже принят на вооружение и эксплуатируется в ВВС Индии в небольшом количестве — построено всего двадцать с небольшим самолетов. Правда, проблему легких истребителей в ВВС они не решат, не те объемы производства. Сейчас, когда Tejas уже принят на вооружение, заказано всего 40 этих машин.

В финал ристалища в 2011 году вышли евроистребитель «Тайфун» и французский «Рафаль». В результате победил «Рафаль». И, как сейчас выясняется, благодаря в значительной степени коррупционным механизмам.

Однако нас, прежде всего, интересуют вновь открывающиеся перспективы в Индии нашего МиГ-35, который в тот раз не попал даже в финал. И вышибли его совершенно справедливо. Во-первых, выяснилось, что его реальные показатели не соответствуют ЛТХ. И тяга двигателей оказалась ниже, и меньше дальность обнаружения целей бортовым радиолокатором. Во-вторых, российский самолет в то время не только не был принят на вооружение свой армии, но и не производился даже опытными сериями. То есть — по сути, это был прототип, а не готовый истребитель.

Однако сегодня у МиГ-35 появился новый шанс «прописаться» в ВВС Индии. И он весьма реален. Тому способствуют три обстоятельства.

Во-первых, вышеописанный коррупционный скандал с «Рафалем», который должен в конечном итоге оздоровить обстановку при принятии важных решений правительством Индии.

Во-вторых, тендер не завершился. Точнее — дан старт его новому витку, поскольку сделку по закупке «Рафалей» могут отменить. Но даже если не отменят, то 36 истребителей, это в три с лишним раза меньше, чем первоначальная потребность Индии в 126 боевых машинах.

В-третьих, сейчас МиГ-35 — это уже совсем не тот истребитель чем был, когда его вышибли из тендера.

Чтобы как-то выправить ситуацию, Индия весной этого года объявила об открытии тендера MMRCA-2. И допустила для участия в нем не только однодвигательные, но и двухмоторные истребители. Что открыло дорогу для МиГ-35.

Эксперты считают, что в финале нового тендера соперничать будут МиГ-35 и «Тайфун». Победе российского истребителя могут способствовать два важных обстоятельства. Во-первых, МиГ-35 стоит меньше почти в 2,5 раза: 50 млн долларов против 120 млн Во-вторых, Россия готова передать Индии технологии производства истребителя, благодаря чему будет исполнен важный для Нью-Дели принцип «Made in India».

Кроме того, МиГ-35 существенно моложе «Тайфуна», он относится к поколению 4++. У него самая современная авионика. Некоторые системы истребителя, включая РЛС, на равных конкурируют с системами истребителей пятого поколения. А некоторых комплексов нет и у самых современных натовских самолетов. Например, МиГ-35 оснащен двумя оптико-локационными станциями для работы как с воздушными, так и с наземными целями.

Однако конкурировать МиГу придется с достойным противником. Неслучайно во время недавних маневров в Англии «Тайфун» с легкостью расправился с двумя тяжелыми американскими F-15E.

Словом, оба самолета примерно равны по заявленным характеристикам. Скорость абсолютно одинаковая. Как и эффективная площадь рассеивания — около 1 кв. м. Одинаковый максимальный взлетный вес (23500 кг) и вес боевой нагрузки (7000 кг).

При этом у «Тайфуна» чуть больше тяга двигателей, боевой радиус и потолок. Но меньше скороподъемность. Разумеется, у МиГ-35 выше маневренность — это «фирменная» черта всех российских истребителей.

У российского истребителя есть и еще одно достоинство — система дозаправки в воздухе. В связи с чем, его боевой радиус может быть существенно увеличен.