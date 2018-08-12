Минобороны опубликовало архивы о подвигах летчиков во времена ВОВ

"На сайте российского военного ведомства в День Военно-воздушных сил России опубликована мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященная военным летчикам времен Великой Отечественной войны и их крылатым машинам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в подборке представлена копия рукописного проекта приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку Иосифа Сталина, о бомбардировке столицы Третьего рейха в начале Великой Отечественной войны. Кроме этого, Минобороны опубликовало документы с подробностями подвигов пилотов-штурмовиков, имена которых ранее не придавались огласке. Среди них младший лейтенант Владимир Гуляев , сумевший нанести тяжелый удар противнику и посадить полуразбитый самолет на одно уцелевшее шасси.

"В подборке документов также малоизвестные наградные документы на экипаж, повторивший подвиг Гастелло — на старших лейтенантов Леонтия Драмарецкого и Черевко и старшину Алексееву", — отмечается в сообщении.

По данным департамента, отдельная рубрика посвящена летчице Екатерине Зеленко, которая менее чем за полгода войны выполнила более 40 успешных боевых вылетов. Она совершила воздушный таран и была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза за «беспримерный героизм и волю к победе».

На сайте ведомства также размещены уникальные аналитические документы о живучести самолетов, моторов, авиационного вооружения и спецоборудования, составленные на основе опыта боевых действий в ходе Великой Отечественной войны. В них содержится информация о самолетах Ил-2, Як-1, Як-7, Як-3, Ла-5, Ла-7 и других.