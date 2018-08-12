Минобороны опубликовало архивные документы об истории военной авиации России

В новой подборке архивных материалов снимается гриф секретности с приказов, поручений, наградных документов, боевых листков и учетных карточек.

В День авиации Министерство обороны России опубликовало архивные документы об истории военной авиации России и подвигах военных летчиков на фронтах Великой Отечественной войны.

В подборке из фондов Центрального архива Министерства обороны содержится копия рукописного проекта приказа Иосифа Сталина о бомбардировке столицы Третьего рейха в начале Великой Отечественной войны, ранее неизвестные наградные документы на пилотов-штурмовиков, а также уникальный альбом с характеристиками живучести боевых самолетов того времени.

На сайте Минобороны опубликована мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива оборонного ведомства, которая посвящена военным летчикам времен Великой Отечественной войны, а также их машинам.

В новой подборке архивных материалов снимается гриф секретности с приказов, поручений, наградных документов, боевых листков и учетных карточек. В документах раскрываются подробности подвигов пилотов-штурмовиков — кавалеров орденов и Героев Советского Союза. Среди них младший лейтенант Владимир Гуляев , который сумел после нанесения тяжкого урона неприятелю посадить самолет на одно уцелевшее шасси. После войны Владимир Гуляев стал известным актером, воплощая полученный фронтовой опыт в своих киногероях.

Целая рубрика посвящена летчице Екатерине Ивановне Зеленко, которая совершила воздушный таран и посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза.

Для любителей советской боевой техники времен Великой Отечественной войны имеются аналитические документы по живучести самолетов, авиационного вооружения и специального оборудования, составленное на основе опыта боевых действий в ходе Войны.