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Минобороны опубликовало архивные документы об истории военной авиации России
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Минобороны опубликовало архивные документы об истории военной авиации России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В новой подборке архивных материалов снимается гриф секретности с приказов, поручений, наградных документов, боевых листков и учетных карточек.
В День авиации Министерство обороны России опубликовало архивные документы об истории военной авиации России и подвигах военных летчиков на фронтах Великой Отечественной войны.
В подборке из фондов Центрального архива Министерства обороны содержится копия рукописного проекта приказа Иосифа Сталина о бомбардировке столицы Третьего рейха в начале Великой Отечественной войны, ранее неизвестные наградные документы на пилотов-штурмовиков, а также уникальный альбом с характеристиками живучести боевых самолетов того времени.
На сайте Минобороны опубликована мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива оборонного ведомства, которая посвящена военным летчикам времен Великой Отечественной войны, а также их машинам.
В новой подборке архивных материалов снимается гриф секретности с приказов, поручений, наградных документов, боевых листков и учетных карточек. В документах раскрываются подробности подвигов пилотов-штурмовиков — кавалеров орденов и Героев Советского Союза. Среди них младший лейтенант Владимир Гуляев, который сумел после нанесения тяжкого урона неприятелю посадить самолет на одно уцелевшее шасси. После войны Владимир Гуляев стал известным актером, воплощая полученный фронтовой опыт в своих киногероях.
Целая рубрика посвящена летчице Екатерине Ивановне Зеленко, которая совершила воздушный таран и посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза.
Для любителей советской боевой техники времен Великой Отечественной войны имеются аналитические документы по живучести самолетов, авиационного вооружения и специального оборудования, составленное на основе опыта боевых действий в ходе Войны.
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