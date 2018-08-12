«Готовьтесь к сражению!»: ВМС США готовятся воевать с РФ

Военно-морские силы США готовятся воевать с Россией в Северной Атлантике

Российский военно-морской флот и китайский военно-морской флот в последние пять лет проявляют все большую активность в Северной Атлантике, что вызывает необходимость возвращения командного состава Военно-морских сил США к «соревновательному образу мыслей», отметил в понедельник глава командования военно-морских сил адмирал Джон Ричардсон (John Richardson).

«Речь идет о более высокой (активности), чем мы это видели в последние 25 лет», — подчеркнул Ричардсон в интервью радиостанции «Голос Америки», имея в виду активность российского военно-морского флота в Северной Атлантике.

Кроме того, военно-морской флот Китая является для нас задающим темп соперником с точки зрения военно-морской угрозы, добавил адмирал.

Вице-адмирал Чарльз Ричард (Charles A. Richard), новый глава подводного флота США и подводного командования Альянса, 3 августа выразил эту мысль в более резкой форме: «Готовьтесь к сражению!»

«Это было направление адмирала Тофало, и это также мое направление», — сказал Ричард, имея в виду своего предшественника вице-адмирала Джозефа Тофало (Joseph E. Tofalo). — Только с помощью готовности к сражению мы можем надеяться на то, чтобы его избежать. В если мы не сможем его избежать, то наша нация ожидает и требует от нас победы. Мы не должны обмануть эти надежды!»

Подобные предупреждения адмиралов отражают ту угрозу, которая была обозначена в Стратегии национальной безопасности 2018 года (2018 National Defense Strategy), в которой содержится призыв к американским военным сделать именно военное соперничество с такими «великими державами» как Россия и Китай своим главным фокусом, а не борьбу с терроризмом.

В мае нынешнего года Военно-морские силы США объявили о возобновлении деятельности Второго флота для осуществления наблюдения на море вдоль восточного побережья Соединенных Штатов, а также по всему Атлантическому океану для противодействия растущей угрозе с учетом тех территориальных амбиций Москвы , с которыми сталкиваются союзники по НАТО.

По мнению руководства военно-морских сил, эта угроза, в целом, требует осуществления сдвига в ментальности у военных моряков.

«Руководители наших военно-морских сил однозначно говорят о необходимости того, чтобы каждый солдат перестроил свое отношение и был готов к большему соперничеству», — отметили в беседе с корреспондентом новостного интернет-издания Task & Purpose сотрудники военно-морского ведомства. — Для того чтобы сохранять военно-морское превосходство Соединенных Штатов, нам необходимо с лазерной точностью сфокусироваться на нашей боеспособности и боеготовности не только внутри нашей организации НАТО, но также в отношениях с нашими родственными родами войск, нашими союзниками и партнерами».

Несмотря на большую опасность, которую представляют собой китайские подводные лодки, оперирующие в Северной Атлантике, особую озабоченность у военных моряков США вызывают воинственные российские вооруженные силы. В 2016 году адмирал Джеймс Фогго-третий (James Foggo III), назвал напряженность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами «четвертой битвой в Атлантике». По его мнению, ранее американский надводный и подводный флот сталкивались с такой ситуацией во время первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны.

«Сегодня вновь эффективный, обладающий квалифицированным персоналом и самый современный в технологическом отношении российский подводный флот бросает нам вызов, — сказал Фогго. — Русские подлодки курсируют в Атлантике, они проверяют на прочность нашу оборону, бросают вызов нашему господству на морях и готовят сложное подводное боевое пространство для сражений, которое даст им преимущество в любом будущем конфликте».

Выражение «сложное подводное боевое пространство» не является преувеличением. В своем интервью радиостанции «Голос Америки» Ричардсон отметил, что американские моряки все больше сталкиваются с самым современным системами электронной борьбы.

«Это возникающая сегодня часть наших задач, — сказал он. — Подобные разрушительные технологии, на самом деле, будут иметь решающее значение в будущих сражениях, и мы должны быть уверены в том, что мы тоже вкладываем в это наши средства и усилия».

Не следует приуменьшать и растущую угрозу со стороны военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая, который за последние десять лет быстрыми темпами увеличил состав своего подводного флота, и, по данным Министерства обороны, в его распоряжении к 2020 году будут находиться 70 подводных лодок.

Однако в Пентагоне есть, по крайней мере, один сотрудник, на которого недавние события в Атлантике не производят особого впечатления. Когда в четверг министру обороны Джеймсу Мэттису был задан вопрос по поводу интервью Ричардсона радиостанции «Голос Америки», он от него отмахнулся.

«Мы следим за любой подводной активностью, — сказал он. — У меня это не вызывает беспокойства».

Эта статья первоначально была опубликована на веб-сайте Task & Purpose.