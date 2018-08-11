Министр обороны Армении поблагодарил Шойгу за идею создания АрМИ

"Мы благодарны за приглашение посетить завершающую фазу (Армейских игр). Большое спасибо за эту возможность — вообще, за идею создания Армейских игр. Отличие Армейских игр этого года в том, что (их) географический охват такой большой, и Армении удалось принимать один из конкурсов", — сказал он.

В Армении в этом году проходил конкурс «Воин содружества», в котором победила команда из Казахстана , напомнил Тоноян.

"Это очень важные игры. Это, наверное, наилучшее на международном уровне боевой подготовки, и я считаю, что мы будем продолжать и постараемся принимать более сложные конкурсы", — сказал он.

Шойгу поблагодарил своего коллегу за достойную организацию конкурса на территории Армении и напомнил, что в ходе встречи им предстоит многое обсудить.

"У нас есть много вопросов, которые нам следует обсудить — и по военному, и по военно-техническому сотрудничеству, и в плане проведения совместных мероприятий, и в рамках ОДКБ. Я думаю, что у нас для этого сегодня есть прекрасная возможность", — подчеркнул Шойгу.