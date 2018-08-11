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Премьер Болгарии призвал политиков не допустить военного конфликта в черноморском регионе
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Премьер Болгарии призвал политиков не допустить военного конфликта в черноморском регионе 

ТАСС 1 час назад
СОФИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал политиков не допустить военного конфликта в черноморском регионе. Как сообщает правительственная пресс-служба, свое заявление премьер-министр сделал в Варне на торжественном собрании, посвященном 139-летию создания Болгарских военно-морских сил.
"Дунай и Черное море становятся зоной исключительного конфликта, и много усилий должны приложить болгарские политики на всех уровнях, чтобы не допустить в Черном море военных действий", — сказал Борисов. Он подчеркнул, что болгарские ВМС подготовлены к любому развитию событий, но главная их задача вместе с дипломатами — предотвратить возможный конфликт.
"Используем всю силу дипломатии и энергию, чтобы сохранить [мир], будем участвовать в учениях, а не воевать", — отметил глава болгарского правительства.
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