Премьер Болгарии призвал политиков не допустить военного конфликта в черноморском регионе

СОФИЯ, 11 августа. / ТАСС /. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал политиков не допустить военного конфликта в черноморском регионе. Как сообщает правительственная пресс-служба, свое заявление премьер-министр сделал в Варне на торжественном собрании, посвященном 139-летию создания Болгарских военно-морских сил.

"Дунай и Черное море становятся зоной исключительного конфликта, и много усилий должны приложить болгарские политики на всех уровнях, чтобы не допустить в Черном море военных действий", — сказал Борисов. Он подчеркнул, что болгарские ВМС подготовлены к любому развитию событий, но главная их задача вместе с дипломатами — предотвратить возможный конфликт.

"Используем всю силу дипломатии и энергию, чтобы сохранить [мир], будем участвовать в учениях, а не воевать", — отметил глава болгарского правительства.