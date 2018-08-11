Боевые корабли Северного флота зашли в Средиземное море

Отряд боевых кораблей Северного флота вошел в Средиземное море. Об этом «РГ» в субботу сообщил пресс-секретарь СФ капитан 1 ранга Вадим Серга

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск» завершили проход самой узкой части Гибралтарского пролива, ширина которой — 14 километров, и вошли в Средиземное море. Отмечается, что проход российские корабли совершил в темное время суток и в период интенсивного движения судов.

Боевые корабли выполняют план дальнего похода. На «Маршале Устинове», например, прошли тренировки расчетов противовоздушной обороны. Моряки анализировали готовность к применению оружия и технических средств. А на «Североморске» в учениях задействовали противолодочный вертолет Ка-27.