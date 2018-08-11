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Боевые корабли Северного флота зашли в Средиземное море
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Боевые корабли Северного флота зашли в Средиземное море 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Отряд боевых кораблей Северного флота вошел в Средиземное море. Об этом «РГ» в субботу сообщил пресс-секретарь СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск» завершили проход самой узкой части Гибралтарского пролива, ширина которой — 14 километров, и вошли в Средиземное море. Отмечается, что проход российские корабли совершил в темное время суток и в период интенсивного движения судов.
Боевые корабли выполняют план дальнего похода. На «Маршале Устинове», например, прошли тренировки расчетов противовоздушной обороны. Моряки анализировали готовность к применению оружия и технических средств. А на «Североморске» в учениях задействовали противолодочный вертолет Ка-27.
Из главной базы Северного флота — города Североморска корабли отправились 5 июля нынешнего года с заходом в Кронштадт на Главный военно-морской парад. За это время они уже преодолели более 6 тысяч морских миль.
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