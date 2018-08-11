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В Курске стартовали тренировки военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы Советских войск в Курской битве
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В Курске стартовали тренировки военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы Советских войск в Курской битве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо пеших колонн, в парадном строю проедут 20 единиц боевой и специальной техники.
В Курске стартовали тренировки военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы Советских войск в Курской битве. Более тысячи военнослужащих Минобороны России и других силовых ведомств принимают участие в подготовке к параду.
Помимо пеших колонн, в парадном строю проедут 20 единиц боевой и специальной техники, среди которых: самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины оперативно-тактических ракет «Точка-У», машины химической разведки РХМ-6, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные орудия «НОНА-СВК» и другие. Воздушная составляющая парада будет представлена двумя звеньями тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ.
Первая репетиция прохождения парадных расчетов на проспекте Победы в Курске пройдет 15 августа совместно с механизированными колоннами.
21 августа в 10.00 состоится генеральная репетиция парада с привлечением пеших и механизированных колонн, а также парадного строя авиации.
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