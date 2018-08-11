В Курске стартовали тренировки военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы Советских войск в Курской битве

Помимо пеших колонн, в парадном строю проедут 20 единиц боевой и специальной техники.

Курске стартовали тренировки военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы Советских войск в Курской битве. Более тысячи военнослужащих Минобороны России и других силовых ведомств принимают участие в подготовке к параду.

Помимо пеших колонн, в парадном строю проедут 20 единиц боевой и специальной техники, среди которых: самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины оперативно-тактических ракет «Точка-У», машины химической разведки РХМ-6, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные орудия «НОНА-СВК» и другие. Воздушная составляющая парада будет представлена двумя звеньями тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Первая репетиция прохождения парадных расчетов на проспекте Победы в Курске пройдет 15 августа совместно с механизированными колоннами.

21 августа в 10.00 состоится генеральная репетиция парада с привлечением пеших и механизированных колонн, а также парадного строя авиации.