Ещё
В день начала Маньчжурской операции Музей Победы представляет уникальную коллекцию японской военной техники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В день начала Маньчжурской операции Музей Победы представляет уникальную коллекцию японской военной техники 

Москва меняется 55 минут назад
Фото: Москва меняется
В годовщину начала Маньчжурской наступательной операции Музей Победы приглашает посетить экспозицию вооружения, военной техники и инженерных сооружений. Здесь можно увидеть трофейную японскую технику и вооружение.
Это 105-мм полевая пушка «Тип 38», разработанная в 1904 году фирмой «Крупп» по заказу японской армии, 75-мм полевая пушка «Тип 90», 75-мм горная пушка «Тип 94», 75-мм зенитная пушка «Тип 88», лёгкий танк «Тип 95 „Ха-го“, легкий штурмовой танк „Тип 4 „Ке-Ну“, плавающий танк „Тип 2 „Ка-Ми“, средний танк „Тип 97 модификация „Шинхото“ „Чи-Ха“, легкий истребитель „Накадзима“ Ки-43 „Хаябуса“ и средний бомбардировщик Ки-48. Многие образцы существуют в нашей стране в единичном экземпляре.
Эта коллекция является второй в мире по количеству подлинных экспонатов японской военной техники.
Трофеи были найдены в ходе поисковых экспедиций на острова Курильской гряды. В 2009 году руководство музея совместно с представителями администрации Северо-Курильского района Сахалинской области организовало поисковую экспедицию на острова Шумшу и Парамушир. Специалисты-поисковики и сотрудники музея смогли найти уникальную технику. После реставрационных работ эти экспонаты заняли почетное место в составе экспозиции Музея Победы.
Сообщение В день начала Маньчжурской операции Музей Победы представляет уникальную коллекцию японской военной техники появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Сергей Собянин открыл новый проспект Лихачева с путепроводом через МЦК На 75-ом году жизни скончалась актриса театра «Современник» Татьяна Дегтярева Надземный пешеходный переход обвалился в результате ДТП на Ярославском шоссе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне без ОМС, отказ от доллара и другие события дня25
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины38
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране115
Москвичей придавило антициклоном4
Часть россиян оставят без ОМС92
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение