В день начала Маньчжурской операции Музей Победы представляет уникальную коллекцию японской военной техники

В годовщину начала Маньчжурской наступательной операции Музей Победы приглашает посетить экспозицию вооружения, военной техники и инженерных сооружений. Здесь можно увидеть трофейную японскую технику и вооружение.

Это 105-мм полевая пушка «Тип 38», разработанная в 1904 году фирмой «Крупп» по заказу японской армии, 75-мм полевая пушка «Тип 90», 75-мм горная пушка «Тип 94», 75-мм зенитная пушка «Тип 88», лёгкий танк «Тип 95 „Ха-го“, легкий штурмовой танк „Тип 4 „Ке-Ну“, плавающий танк „Тип 2 „Ка-Ми“, средний танк „Тип 97 модификация „Шинхото“ „Чи-Ха“, легкий истребитель „Накадзима“ Ки-43 „Хаябуса“ и средний бомбардировщик Ки-48. Многие образцы существуют в нашей стране в единичном экземпляре.

Эта коллекция является второй в мире по количеству подлинных экспонатов японской военной техники.

Трофеи были найдены в ходе поисковых экспедиций на острова Курильской гряды. В 2009 году руководство музея совместно с представителями администрации Северо-Курильского района Сахалинской области организовало поисковую экспедицию на острова Шумшу и Парамушир. Специалисты-поисковики и сотрудники музея смогли найти уникальную технику. После реставрационных работ эти экспонаты заняли почетное место в составе экспозиции Музея Победы.