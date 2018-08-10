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Стало известно, когда будет модернизирован первый российский Ан-124 «Руслан»
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Стало известно, когда будет модернизирован первый российский Ан-124 «Руслан» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Тяжелый военный транспортный самолет Ан-124-100 будет модернизирован АК «Ильюшин» до облика Ан-124-100М к 2022 году. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
«Ильюшин» заказал проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по переоборудованию самолёта Ан-124-100 Военно-транспортной авиации в облик Ан-124-100М предприятию «Авиастар-СП». На модернизацию выделено 3,5 миллиарда рублей.
Ан-124 «Руслан» — тяжелый транспортный самолет, способный перевозить 120 000 кг груза на дальность до 7500 км. Является самым большим серийным транспортным самолетом в мире.
В декабре прошлого года прошла выкатка прошедшего модернизацию Самолет Ан-124-100 «Руслан». Самолет получил имя выдающегося советского авиаконструктора Олега Константиновича Антонова.
После начавшегося на Украине политического кризиса ГП «Антонов» под давлением киевских властей было вынуждено отказаться от сотрудничества с Россией по продлению ресурса и модернизации Ан-124 «Руслан». Эти обязанности были возложены на ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина». При этом руководство ГП «Антонов» заявило, что в случае таких работ намерено наложить запрет на полеты Ан-124 за рубеж.
Позже было заявлено, что Россия смогла освоить ремонт Ан-124 и обладает достаточным количеством двигателей для того, чтобы продлить эксплуатацию самолетов.
Подробнее о том, какой самолет в будущем придет на смену «Руслану», читайте в материале сайта ТРК «Звезда».
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