Стало известно, когда будет модернизирован первый российский Ан-124 «Руслан»

Тяжелый военный транспортный самолет Ан-124-100 будет модернизирован АК «Ильюшин» до облика Ан-124-100М к 2022 году. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«Ильюшин» заказал проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по переоборудованию самолёта Ан-124-100 Военно-транспортной авиации в облик Ан-124-100М предприятию «Авиастар-СП» . На модернизацию выделено 3,5 миллиарда рублей.

Ан-124 «Руслан» — тяжелый транспортный самолет, способный перевозить 120 000 кг груза на дальность до 7500 км. Является самым большим серийным транспортным самолетом в мире.

В декабре прошлого года прошла выкатка прошедшего модернизацию Самолет Ан-124-100 «Руслан». Самолет получил имя выдающегося советского авиаконструктора Олега Константиновича Антонова

Позже было заявлено, что Россия смогла освоить ремонт Ан-124 и обладает достаточным количеством двигателей для того, чтобы продлить эксплуатацию самолетов.

Подробнее о том, какой самолет в будущем придет на смену «Руслану», читайте в материале сайта ТРК «Звезда».