Турчинов предлагает усилить военно-морское присутствие Украины в Азовско-Черном

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал укрепить военно-морского присутствие в Азовско-Черноморском море для противостояния «дальнейшей экспансии России ». Для этих целей он планирует перебазировать часть кораблей ВМС. Как отметили эксперты, к заявлению Турчинова не стоит относиться всерьёз, так как нынешнее состояние флота не позволит Киеву пойти на обострение с Россией. В то же время они не исключили провокаций со стороны украинских военных в отношении российских гражданских судов.

Киев наращивает военное присутствие в Азовском море в связи с опасениями, что Россия может начать блокаду украинского побережья. Об этом заявил cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов Александр Турчинов. Он утверждает, что «военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии». В качестве аргументов Турчинов привёл «строительство Керченского моста и рост количества инцидентов, связанных с задержанием русскими военных и отечественных судов».

«Мы видим попытки России фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины», — цитирует слова Турчинова пресс-служба СНБО.

Турчинов не исключил проведение «как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья». Решением в этом вопросе, по мнению секретаря СНБО, может стать усиление военно-морского присутствия благодаря «перебазированию части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ и развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря».

В сообщении пресс-службы отмечается, что Турчинов вместе с руководством пограничной службы Украины определил комплекс задач «по технической поддержке и укреплению морской составляющей с целью обеспечить надежную защиту южной границы страны».

Ранее командование ВМС Украины опубликовало стратегию по развитию военного флота, в которой говорится о невозможности достичь паритета с Россией на море.

«Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом России, но этого и не требуется, чтобы остановить агрессию России на море. Для этого необходим небольшой, но эффективный флот», — отмечается в сообщении ВМС в Facebook.

«Вся промышленность разрушена»

Чтобы увеличить военно-морское присутствие в регионе, Украине нужно как минимум построить флот, заметил в беседе с RT вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин. По его словам, учитывая нынешнее состояние украинского флота, к заявлению Турчинова нужно относиться как к личному пиару.

«На резиновых лодках контроль не установишь. Вы помните, у них единственный приличный корабль был «Гетман Сагайдачный»? Он несколько лет стоял на ремонте, потом вышел в море, отошёл, по-моему, на две или три мили, и у него отказал двигатель. Его на буксире тащили назад. Собственно говоря, это как раз яркая картина состояния военно-морского флота Украины. В сущности, это показатель того, в каком состоянии находятся все вооруженные силы Украины», — заметил эксперт.

При этом решить проблемы, с которыми столкнулись украинские ВМС, не позволяют уровень коррупции и состояние бюджета Украины, подчеркнул Анохин.

«Судите сами, ведь вся промышленность разрушена. Чтобы построить корабль, нужны верфи. Они их продали или отдали на металлолом, словом, ни одной нормальной верфи на Украине нет. А покупать корабли у соседей финансовой возможности тоже нет», — добавил Владимир Анохин.

К заявлению Турчинова не следует относиться всерьёз, согласился военный эксперт, подполковник в отставке Владимир Язиков. По его мнению, Киев не устраивает, что российские корабли береговой охраны постоянно дежурят на Азовском море после захвата украинцами крымского рыболовецкого судна «Норд».

«Заявлений со стороны Украины очень много, и очень много абсолютно бестолковых. Серьёзно относиться к этому нельзя. Возможностей у них для этого вообще никаких нет. Флота у них практически нет — в основном, катера береговой охраны, слегка бронированные, флагман их сейчас даже на ремонте не стоит, потому что денег нет. Они просят у Америки какие-то корабли, но Америка новые корабли им не даст. Да и что они могут сделать? Думаю, ожидать от Украины каких-нибудь действий бессмысленно, а говорить они будут ещё много», — добавил Владимир Язиков.

В то же время Анохин не исключил, что провокации со стороны украинских военных могут затронуть гражданские российские гражданские суда.

«На военные не посягнут, а вот по отношению к гражданским суднам особенно в Азовском море — это действительно серьёзная проблема. И к ней надо прислушаться и присмотреться», — добавил эксперт.