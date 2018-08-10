Ещё
На Балтике расчеты С-400 отразили воздушный удар условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Балтике расчеты С-400 отразили воздушный удар условного противника 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Расчеты дивизиона зенитной ракетной системы С-400 отразили воздушный удар условного противника в ходе учений на Балтийском флоте, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.
"По легенде учений дежурные расчеты обнаружили авиацию условного противника. Дивизион зенитной ракетной системы С-400 немедленно взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота. Авиагруппа условного противника была представлена несколькими истребителями Су-27 и звеном многоцелевых истребителей Су-30СМ", — сказали в пресс-службе.
Помимо уничтожения самолетов-нарушителей расчеты С-400 выполнили электронные пуски по другим мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные и баллистические цели.
С-400 «Триумф» предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии «стелс»), а также любых других воздушных целей.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов75
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг239
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране31
США применят против России план «Анаконда»409
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть21
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
00:30
Бензовоз взорвался в Омске
Пожары Происшествия
00:53
Город в городе: как развивается территория ЗИЛа
Новости Москвы
01:01
21 станция метро появится за пределами МКАД
Новости Москвы
03:54
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение