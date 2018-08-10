Центр Хруничева примет участие в разработке сверхтяжелой ракеты

"Впереди у нас большой проект, связанный с созданием ракеты сверхтяжелого класса… Мы планируем вовлечь конструкторское бюро «Салют» и в целом Центр Хруничева в эту совместную большую, гигантскую работу", — сказал он.

По словам Рогозина, работа по созданию сверхтяжелой ракеты «обновит облик всей ракетно-космической промышленности».

Центр Хруничева — разработчик и производитель ракет «Протон» и «Ангара».

Ракеты-носители типа «Ангара» являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк , а в перспективе — с Восточного. В семейство входят носители легкого класса «Ангара-1.2», среднего — «Ангара-А3», тяжелого — «Ангара-А5» (с модификациями «А5М» (модернизированная) и «А5П» (пилотируемая), а также повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В». Ранее планировалось, что ракета среднего класса «Ангара-А3» создаваться не будет.

"Ангара-А5В" — ракета с водородной третьей ступенью, что позволит этому носителю выводить на низкую околоземную орбиту груз массой 37 тонн по сравнению с 22-24 тоннами «Ангары-А5».