Почему НАТО боится российского ракетного комплекса «Искандер»

Ракетные комплексы «Искандер» размещаются в Трансбайкальском регионе, в Ленинградской области , на юге России , в Сирии и в Калининграде . Калининград представляет собой фундаментальную основу российской обороны на западе, так как является частью идеальной оборонной дуги, протянувшейся от Арктики до Черного моря. Если предположить возникновение какого-то конфликта с НАТО, то Калининград является ключевой точкой для северного края, потому что у Москвы нет военных баз в Белоруссии . В мирные времена Калининград является передовой позицией для сбора информации и платформой для стратегического сдерживания. «Искандеры» из Калининграда могут поразить цели в Германии.

Калининград, крепость Москвы в Европе

Калининград, российский анклав, расположенный между Польшей Литвой , имеет прямой выход к Балтийскому морю. Изолированный от России, если не считать морского пути (в случае возникновения конфликта железнодорожное сообщение перестанет быть надежным), Калининград является гигантской бронированной платформой для запуска баллистических и стратегических ракет. По версии Москвы, система спроектирована в ответ на расширение НАТО и неизбежное начало эксплуатации системы противоракетной обороны США в Европе. Теоретически система ПРО «Иджис» в Европе может попытаться поразить российскую баллистическую ракету на начальной стадии запуска. Однако, даже если перехват произойдет успешно, это не будет иметь никакого значения. Система ПРО задумана отнюдь не для противостояния в случае огня на подавление (который несомненно будет открыт, если в каком-то отдаленном времени произойдет нападение России на НАТО), а для попытки перехвата баллистических ракет средней и малой дальности, запущенных с Ближнего Востока. Как Соединенные Штаты, так и НАТО неоднократно повторяли, что система ПРО была спроектирована не для того, чтобы угрожать потенциалу стратегического сдерживания России. Россия же продолжает выражать обеспокоенность относительно системы ПРО, которая, как она считает, представляет угрозу для ее стратегического ядерного сдерживания. Европейские огневые позиции системы ПРО США/НАТО находятся в Польше и Румынии

Калининград задуман не для того, чтобы обеспечивать оперативную глубину при гипотетической силе вторжения. Он недостаточно велик, чтобы выдержать отдельные глубокие операции, которые могут при ограниченных подкреплениях происходить в странах НАТО. В случае конфликта в Европе силы Калининграда будут защищать область. Калининград, таким образом, продуман в первую очередь для защиты запуска ядерных ракет по командующим структурам в Европе. Область представляет стратегически выгодную точку для защиты западного театра военных действий и сдерживания расширения НАТО.

Россия: многоцелевой ракетный комплекс «Искандер-М» (SS-26 Stone)

9К720 «Искандер-М» (обозначение НАТО SS-26 Stone) — это ракетный комплекс высокой точности, обладающий возможностью использовать ядерные боеголовки и оптимизированный для применения на близком расстоянии (круговое вероятное отклонение составляет десять метров). Комплекс, производящийся коломенским КБ машиностроения (КБМ), официально поступил в эксплуатацию российской армией в 2006 году. Одноступенчатая твердотопливная ракета 9М723-1 (лежащая в основе «Кинжала») комплекса «Искандер-М» реализована с использованием стелс-технологий для малозаметности. Управляемая ракета, оснащенная GPS/Глонасс, на конечном участке полета корректируется при помощи электронно-оптической корреляционной системы. По данным издания Missile Threat, ракета способна маневрировать с перегрузкой свыше 30G на конечном участке. Однако эти нестандартные профили полета не были подтверждены Западом. Независимая система навигации не подвержена воздействию неблагоприятных климатических условий. Ракета не покидает атмосферы, следуя по относительно плоской траектории, пока не достигнет цели на скорости 2,5 Маха. Внутренняя версия, или «М», обладает максимальной дальностью полета в 480 км.

Две одноступенчатые ракеты можно запустить за 16 минут и за четыре — в случае оперативной готовности. Вторая ракета (это касается только внутренней версии) может быть запущена менее, чем за 50 секунд. Любую ракету можно направлять автономно. Предотвратить запуск ракеты «Искандер-М» почти невозможно по причине мобильности системы. «Искандер» не является стратегическим оружием, это ракетный комплекс, спроектированный для уничтожения фиксированных вражеских целей высокой важности, таких как комплексы земля-воздух, ракеты малой дальности, аэродромы, центры управления, заводы и бронетехника. Ракеты могут быть перепрограммированы во время полета при выявлении новых мишеней высокой важности. Комплекс 9K720 «Искандер-М» задуман для сведения к минимуму логистического преимущества вражеских сил во время региональных столкновений. Считается, что внутренняя версия обладает полезной нагрузкой в 700-750 килограммов на каждую термоядерную боеголовку в 50 килотонн. «Искандер-М2», уже находящийся в проекте, получит большую дальность полета снаряда. Версия «Искандер-Е» предназначена для экспорта и имеет ряд ограничений с максимальной дальностью в 280 км и неотделяемой управляемой боеголовкой 9М723К1.

Россия: «Искандер-К» 9M728/R-500 Многоцелевой ракетный комплекс «Искандер-М» обычно вооружен двумя ракетами 9M723-1. Однако «Искандер» обладает дополнительной возможностью запуска также крылатых противокорабельных ракет средней дальности 9M728/Р-500 (SSC-7). Р-500, разработанная на основе комплексов РК-55 «Рельеф», 3М-54 «Калибр» и крылатой и ядерной версии ракеты Х101/102 воздух-земля Х-55, способна поражать цели на полезном расстоянии вплоть до 500 километров. «Искандер-К» был испытан впервые 29 мая 2007 года. Система управления Р-500 астроинерциальная, взаимодействующая с Глонасс, способна нести полезную неядерную нагрузку в 500 кг или ядерную боеголовку мощностью в 10-50 килотонн. Ядерный вариант «Искандер-К» должен был поступить в эксплуатацию в конце прошлого года. Ракета имеет круговое вероятное отклонение приблизительно в пять метров. Р-500 способна поражать движущиеся цели. Противокорабельная версия комплекса «Искандер» задумана для снижения преимущества эскадренных миноносцев и крейсеров НАТО. На конечном участке при приближении к цели ракета ускоряется до 3 Махов, летя на высоте пяти-десяти метров над уровнем моря. Противокорабельная версия комплекса «Искандер» несколько недель назад участвовала в учениях с боевым огнем, в котором был задействован Южный военный округ.

Россия: «Искандер-К 9М729 Новатор»

По мнению Соединенных Штатов, Россия разместила на двух комплексах «Искандер» крылатую твердотопливную ракету 9М729 «Новатор» (SSC-8) с независимой дальностью, оцениваемой в 5500 км. В таком случае «Искандер-Н» нарушал условия договора об уничтожении ракет средней и малой дальности. Комплекс базируется, вероятно, на ракете «Калибр-НК», которая, если она будет запущена из Москвы, может поразить всю Западную Европу. При запуске из Сибири в зону ее действия может попасть западное побережье Соединенных Штатов.

Позиция России

Россия неоднократно выражала обеспокоенность в связи с установкой американской системы ПРО в Европе. По мнению Москвы, европейский щит способен пошатнуть стратегическую стабильность: речь идет не об оборонной системе, а о части стратегического ядерного арсенала в Восточной Европе. Россия считает, что Система вертикального запуска МК-41 представляет собой очевидное нарушение Договора об уничтожении ракет средней и малой дальности (РСМД). Москва опасается, что Соединенные Штаты могут использовать эти базы для запуска крылатых ракет средней дальности, учитывая, что они обладают возможностями в данной категории ракетных систем. При условии запуска из Польши и Румынии ракеты могут поразить некоторые из основных значимых целей на российской территории. Россия, наконец, особенно опасается программы «Быстрого глобального удара», разрабатываемой в Соединенных Штатах. Это система неядерного оружия, способная поражать цели во всем мире менее, чем за час, с невероятной точностью. Хотя стратегия США, используемая в программе «Быстрый глобальный удар», основана на неядерном оружии, договор РСМД запрещает разработку ракет дальностью от 500 до 5500 км.

Чего боится НАТО

Россию обвинили в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году, из-за размещения батальонов «Искандер-К 9М729 Новатор» (SSC-8) в области Капустина Яра. Наибольшее опасение вызывает у НАТО то, что Москва обладает ракетами средней дальности на военных кораблях, как она не раз продемонстрировала во время атак по позициям «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России, прим. ред.) в Сирии. Это означает, что в случае военной эскалации непосредственно с Каспийского моря, например, при помощи традиционного и ядерного оружия может быть нанесен удар по странам НАТО.