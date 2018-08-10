На форуме «Армия-2018» покажут беспилотник «Орион-Э»

Группа «Кронштадт» представит комплекс воздушной разведки с полным комплектом оборудования, наземным комплексом управления и транспортным модулем.

Комплекс воздушной разведки «Орион-Э» покажут на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

Группа «Кронштадт», которая являетмя производителем данного изделия, представит разведывательный комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э», а также полный комплект оборудования, наземный комплекс управления и транспортный модуль.

Данный комплекс является первым беспилотником, полностью разработанным в России и построенным из отечественных комплектующих. Он также является первым беспилотным летательным аппаратом, продолжительность полета которого составляет 24 часа.

МВТФ «Армия-2018» пройдет c 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот».