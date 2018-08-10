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В США делегация Минобороны России возложила цветы к могилам моряков Российского императорского флота
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В США делегация Минобороны России возложила цветы к могилам моряков Российского императорского флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Члены экипажей крейсера «Варяг» и броненосца «Ретвизан» были похоронены недалеко от Филадельфии, где по заказу российского правительства строились эти корабли.
В США в День победы русского флота у мыса Гангут члены делегация Минобороны России и российской стороны совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести возложили цветы к могилам моряков Российского императорского флота.
Матросы Николай Павлов и Тимофей Чупаринов, члены экипажей крейсера «Варяг» и броненосца «Ретвизан», были похоронены на кладбище «Гленвуд Мемориал Гарденз», недалеко от Филадельфии, где по заказу российского правительства строились эти корабли. Захоронения датированы 1900 и 1901 гг.
Захоронение было паспортизировано Представительством Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США в сентябре 2017 г. В конце мая 2018 г. на могилах установлены надгробные плиты. Это первые памятники, установленные Российской Федерацией своим военнослужащим на атлантическом побережье США.
После церемонии члены российской делегации посетили Русский Православный Свято-Андреевский собор в Филадельфии, который был построен на пожертвования членов экипажей «Варяга» и «Ретвизана», и осмотрели музей легендарного крейсера, расположенный в помещении собора.
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