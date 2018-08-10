«Чудо-оружие» Петра Порошенко подойдет и для войны, и для выборов

«В этом году… во время прохождения механизированной колонны будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже находятся на вооружении и те, что проходят государственное испытание», — анонсировал проведение парада в честь Дня независимости Украины министр обороны Степан Полторак

Стоит отметить, что за последний год украинские военные предъявили обществу целый ряд разработок «чудо-оружия», с намеком, что каждое из таковых заставит содрогнуться Россию . Судя по всему, это призвано как-то компенсировать идущее бегство из рядов ВСУ военнослужащих — по данным того же Полторака, за первое полугодие 2018-го разорвали контракт 11 тыс. человек и еще 18 тыс. готовы это сделать до конца года.

«Для украинской армии, если мы посчитаем, что ее реальный состав менее 200 тысяч человек, в этом году уволились или уволится каждый седьмой, — заявил 8 августа в эфире «5 канала» украинского телевидения главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов . — Причем, уволятся наиболее опытные и мотивированные военнослужащие».

Но что же это за «чудо-оружие»? Как и у Третьего рейха накануне его крушения, в Киеве с придыханием говорят либо о «фаустпатронах», которые в руках пехотинца уничтожат самые мощные танки (то бишь, американских противотанковых ракетных комплексах Javelin), либо о ракетах «Фау» разной модификации, которые достанут противника где угодно (в реалиях нынешнего дня — баллистических и крылатых ракетах).

https://www.facebook.com/milinua/videos/1799146343443138

2 января Министерство обороны Украины сообщило об успешном испытании двигателя для неуправляемой баллистической ракеты «земля-земля», предназначенной для оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» разработки КБ «Южное» (Днепр), создание которого уже вышло на финальную стадию. Дальность стрельбы новой ракеты, как сообщается на сайте Министерства обороны, составит до 280 км.

Но, как подчеркивает «24 канал» украинского телевидения, «это формальная цифра» (собственно, 280 км — это предел по договору о нераспространении ракетных технологий) и «в случае необходимости конструкторы могут подтянуть этот показатель и до 450».

Кроме того, как известно по представляемым на военных выставках проектам, в том же КБ «Южное» разрабатывается также крылатая ракета «Коршун-2» дальностью до 280 км.

«Но ее вид и размеры наводят на мысль о том, что эту ракету можно отнести к одной категории с американским «Томагавком» и российским «Калибром», чья дальность составляет около двух с половиной тысяч километров. Таким образом, Киев может получить систему, способную нанести удар по стратегическому тылу неприятеля», — отметило 13 февраля 2018 года чешское интернет-издание Echo24.

https://topwar.ru/uploads/posts/2017-04/1493212183_tmp749360491578523648.jpg 30 января в присутствии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александра Турчинова состоялся пуск крылатой ракеты «Нептун», разработанной КБ «Луч» (Киев).

«Сегодняшними испытаниями мы открыли новый этап ракетной программы, в соответствии с которым наши Вооруженные Силы должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, способные на большом расстоянии точно поражать вражеские цели», — заявил Турчинов.

Секретарь СНБОУ добавил, что постановлена задача «разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но и морского и воздушного базирования».

https://www.youtube.com/watch?v=5gHLEe6X-n4 «Ракета способна обеспечить дальность стрельбы по морской цели в 280 км; по береговой стационарной цели — большую дальность. Если сильно постараться, то и в Москву достанет», — написал 30 января в Facebook директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец . В комментарии «BBC Украина» он пояснил: «Если увеличить топливный бак вдвое или втрое, дальность полета возрастет до тысячи километров и более. То есть, здесь вопрос масштаба проекта».

Вспомним, что аналогичные характеристики изначально имеют и ракеты, создаваемые КБ «Южное». Иначе говоря, каждая из них потенциально может предназначаться для крупных городов России, как «Фау-1» и «Фау-2» для Лондона.

Впрочем, ракетами с официальной дальностью стрельбы «всего» в 280 км и дозвуковыми скоростями Киев ограничиваться не намерен. 11 января сайт «Петр и Мазепа», главным редактором которого является работающий на Блок Петра Порошенко политтехнолог Александр Нойнец, опубликовал видеопрезентацию сверхзвуковой крылатой ракеты, создаваемой в КБ «Южное». Дальность ее стрельбы составит до 1750 км.

https://www.youtube.com/watch?v=HpNhJuZvJns

Различия также в том, что, если «Коршун-2» или «Нептун» летит к цели на сверхмалой высоте 10 — 30 м, то новая ракета быстро набирает высоту 30 — 40 км.

На этом фоне реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха», испытанная 10 апреля в присутствии Турчинова, просто меркнет, так как заявленная дальность ее стрельбы составляет от 120 км (штатная) до 170 км (при сокращении веса боеголовки). Тем не менее, это превышает штатную дальность стрельбы российского РСЗО «Смерч» (90 км) и доводит дальность поражения до максимальных данных тактического ракетного комплекса «Точка-У» (120 км), созданного еще в советское время и неоднократно применявшегося Украиной в ходе военных действий в Донбассе в 2014 году.

Курск. Подобное оружие вполне подходит для удара по непризнанным народным республикам Донбасса, впрочем, мишенями для него могут стать и приграничные города России. При штатной дальности «Ольха» сможет «достать» Белгород , а также Брянск

https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/videos/10155563636148553/

Можно упомянуть и о разработке Украиной боевых беспилотных аппаратов. Так, в 2015 году заместитель генерального директора по развитию государственной корпорации «Укроборонпром» Артур Херувимов сообщал журналистам о планах создания на «Антонове» нового «ударного беспилотника на базе украинского самолёта».

«Это машина с размахом крыльев в 14 метров совершенно другого уровня, способная самостоятельно находить и уничтожать цели. Наиболее известные дроны в этом классе — американские MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper», — сообщил Херувимов.

Упомянутые им беспилотники имеют дальность полета от 740 до 1850 км, впрочем, речь идет прежде всего о соответствии типа (дрон, несущий ракету). Впрочем, дроны могут нести и заряд взрывчатки (эффективность применения последних показал вооруженный конфликт Армении Азербайджана в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года).

Конечно, никто точно не знает, что представляют собой эти виды нового!чудо-оружия» — камуфляж это или реальные военные разработки. Но очевидно одно, все они выпускаются под выборы президента — в качестве еще одного аргумента эффективности Порошенко в качестве главы государства и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В любом случае, сбрасывать со счетов воинственные заявления украинского руководства не следует.