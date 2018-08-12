ОБСЕ обнаружило на Донбассе новейшее российское оружие

Наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил, информирует «ДС».

9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ , сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в городе Луганск

Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, беспилотником СММ ОБСЕ было обнаружено сразу четыре новейших комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам.

Представители СММ ОБСЕ сообщили, что вооруженные формирования России все чаще отказывают им в доступе на контролируемые ими территории и объекты.