Цель — космос: США создаст новый вид войск

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Планами создания шестого вида войск еще весной делился президент США Дональд Трамп . Но эту инициативу поддерживали далеко не все военные и политики. Однако теперь администрация США вернулась к этой космической идее, о чем Трамп уже сообщил. Естественно, в Twitter. "Космические силы — безоговорочно!", — написал он.

Более подробно планы по созданию космо-войск озвучил Макл Пенс, представив их Пентагону. Вице-президент заявил, что потенциальные противники уже достигли определенных успехов в этом направлении. И для сохранения «военного господства в космосе» призвал вооружаться.

"Космические силы не будут построены с нуля", — сказал Пенс, выступая перед членами Пентагона, — «Это важный шаг к созданию Космической Силы в качестве шестого вида наших вооруженных сил».

Для полноценной реализации идеи понадобится серьезная перестройка в структуре Пентагона, отмечает CNBC. Ведомству придется создавать новые департаменты, управления и прочие структуры, которые будут развивать, управлять и продвигать новый вид войск. А еще это потребует дополнительных затрат. Причем немалых.

В июле сенат и палата представителей конгресса США согласовали проект закона «О бюджете США на 2019 год на нужны национальной обороны», предусматривающий выделение Пентагону $716 млрдПо мнению некоторых экспертов, в нем уже заложено пространство для маневра. Но, тем не менее, согласно этому документу, Минобороны США не сможет привлекать новых людей в создающийся вид войск: их придется создавать за счет состава ВВС США. То есть, может привести к сокращению их боевого и численного состава.

Это может стать причиной того, что Парламент попытается приостановить создание Космических сил на данном этапе.