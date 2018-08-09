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Пентагон обсуждает размещение ПРО в космосе
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Пентагон обсуждает размещение ПРО в космосе 

News.ru 1 час назад
Пентагон вместе с конгрессом США рассматривают возможность размещения элементов противоракетной обороны (ПРО) в космическом пространстве. Приблизительный план проекта представил на симпозиуме глава агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Самуэль Гривз.
«Размещение сенсоров в космосе серьезно обсуждается и поддерживается, потому что мы обязаны сделать это», — цитирует Defence News главу агентства.
Базой для этой программы может стать имеющаяся в США система оповещения активности в космическом пространстве. Новая технология позволит отслеживать ракеты с момента запуска и информировать об успешности перехвата целей.
Ранее News.ru писал о выступлении глава Минобороны США Джеймса Мэттиса, который поддержал идею формирования Космического командования вооружённых сил страны. Вашингтон должен рассматривать космос в качестве театра военных действий, считает он.
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