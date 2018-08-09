Пентагон обсуждает размещение ПРО в космосе

Пентагон вместе с конгрессом США рассматривают возможность размещения элементов противоракетной обороны (ПРО) в космическом пространстве. Приблизительный план проекта представил на симпозиуме глава агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Самуэль Гривз.

«Размещение сенсоров в космосе серьезно обсуждается и поддерживается, потому что мы обязаны сделать это», — цитирует Defence News главу агентства.

Базой для этой программы может стать имеющаяся в США система оповещения активности в космическом пространстве. Новая технология позволит отслеживать ракеты с момента запуска и информировать об успешности перехвата целей.