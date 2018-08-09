СМИ: Тайвань развернул крылатые ракеты, способные поражать цели в Китае

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 августа. /Корр. ТАСС Александр Зюзин /. Тайвань развернул новые крылатые ракеты, способные поражать цели в глубине китайской территории, в частности, достигать района Шанхая и Гонконга. С таким утверждением выступил военный журнал Kanwa Defence Review на основе анализа спутниковых снимков.

Речь идет о ракете «Сюнфэн-2E» ("Свирепый ветер") класса «поверхность-поверхность». По данным издания, ракеты этого типа были развернуты на базе в специальном муниципалитете Таоюань в 50 км западнее Тайбэя.

"Развертывание началось в марте. Это означает, что тайваньские военные способны осуществлять стратегические удары по материку в различных направлениях", — заявил главный редактор журнала Андрей Чан.

По его оценкам, дальность ракеты может достигать 1-1,5 тыс. км. Она способна наносить высокоточные удары по таким крупным городам, как Гонконг, Шанхай, а также по целям в экономически развитых провинциях Гуандун, Чжэцзян в случае вооруженного конфликта между берегами Тайваньского пролива. По словам Чана, с помощью таких ракет можно поражать важные объекты в регионе, включая атомные электростанции, хранилища со стратегическими запасами нефти в городе Чжоушань (провинция Чжэцзян), вывести из строя скоростные железные дороги, туннели.

В министерстве обороны Тайваня отказались комментировать тему развертывания новых ракет, но подчеркнули готовность вооруженных сил защитить остров от агрессии.

По мнению базирующегося в Гонконге военного эксперта Сун Чжунпина, «Сюнфэн-2E» во многом напоминает американскую крылатую ракету Tomahawk, и Народно-освободительная армия Китая имеет достаточно средств для их эффективного перехвата, в том числе при помощи средств ПВО морского базирования.

Рост напряженности

Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году, но не исключает применения военной силы, если самоуправляемый остров официально провозгласит свою независимость. В период с 2008 по 2016 годы отношения между берегами Тайваньского пролива существенно потеплели. Но в них произошел вновь серьезный откат после возвращения к власти Демократической прогрессивной партии во главе с Цай Инвэнь , которая является убежденной противницей курса на сближение с КНР.

В начале этой недели Цай Инвэнь, являющаяся также верховным главнокомандующим, высказалась за увеличение военного бюджета острова в следующем году на 5,6% — до $11,34 млрд