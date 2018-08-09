Боевые характеристики Ка-52 «Аллигатор» улучшат 

Эффективность применения противотанковых управляемых ракет (ПТУР) вертолетов Ка-52 «Аллигатор» будет повышена за счет модернизации гиростабилизированной оптико-электронной системы (изделие ГОЭС-451).
Информация о том, что соответствующие работы планируется выполнить в ближайшее время, появилась на портале госзакупок, сообщает РИА Новости.
Дальность обнаружения и распознавания бронетехники в телевизионном канале в дневных условиях после модернизации должна составить не менее десяти и восьми километров соответственно, тогда как в тепловизионном канале не менее восьми и пяти километров круглосуточно.
Срок выполнения работ — до конца сентября текущего года, к этому времени предполагается внести изменения в конструкторскую документацию по результатам контрольного полета и летной оценки.
ГОЭС-451 устанавливается в носовой части вертолета и оснащена телевизионной камерой, тепловизором, лазерным дальномером-целеуказателем, а также датчиком лазерного облучения и системой наведения противотанковых управляемых ракет. Таким образом, улучшение характеристик данной системы позволит повысить эффективность применения ПТУР типа «Вихрь-1» и «Атака».
Кстати
Минпромторг РФ объявил госзакупку на выполнение опытно-конструкторских работ по завершению проекта создания вертолета Ка-62 (шифр «Ка-62/7»), максимальная цена контракта — чуть более 121,4 миллиона рублей, срок окончания работ — 15 декабря текущего года. В частности исполнителю надо будет провести сертификационные работы и стендовые испытания.
Ка-62 — российский перспективный многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро «Камов» на основе военного Ка-60. Одной из его особенностей является закрытый рулевой винт. Как уже сообщала «РГ», в холдинге «Вертолеты России» разработали военную версию Ка-62 для министерства обороны РФ.