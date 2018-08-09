Боевые характеристики Ка-52 «Аллигатор» улучшат

Эффективность применения противотанковых управляемых ракет (ПТУР) вертолетов Ка-52 «Аллигатор» будет повышена за счет модернизации гиростабилизированной оптико-электронной системы (изделие ГОЭС-451).

Информация о том, что соответствующие работы планируется выполнить в ближайшее время, появилась на портале госзакупок, сообщает РИА Новости

Дальность обнаружения и распознавания бронетехники в телевизионном канале в дневных условиях после модернизации должна составить не менее десяти и восьми километров соответственно, тогда как в тепловизионном канале не менее восьми и пяти километров круглосуточно.

Срок выполнения работ — до конца сентября текущего года, к этому времени предполагается внести изменения в конструкторскую документацию по результатам контрольного полета и летной оценки.

ГОЭС-451 устанавливается в носовой части вертолета и оснащена телевизионной камерой, тепловизором, лазерным дальномером-целеуказателем, а также датчиком лазерного облучения и системой наведения противотанковых управляемых ракет. Таким образом, улучшение характеристик данной системы позволит повысить эффективность применения ПТУР типа «Вихрь-1» и «Атака».

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