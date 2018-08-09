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ХАМАС и Израиль оказались на грани войны
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ХАМАС и Израиль оказались на грани войны 

ИноСМИ 46 минут назад
Фото: ИноСМИ
ХАМАС обстреливает территорию юга Израиля. Начиная с вечера среды и до утра четверга по территории Израиля было выпущено около 80 ракет, из них 14 были сбиты системой ПВО «Железный купол», сообщает «Курсор». В результате обстрелов Сдерота — города в южной части Израиля — были ранены 12 человек. Еще 13 жителей «касамграда» обратились за медпомощью после шоковых травм. В округе Эшколь осколком ракеты была тяжело ранена женщина.
Авиация ЦАХАЛ атаковало около 140 объектов террористов на территории сектора Газы, однако это никак не повлияло на боевой потенциал ХАМАС и не восстановило «фактор сдерживания», подчеркивает издание.
Как заявил анонимный «высокопоставленный армейский источник», среди возможных вариантов ответа на действия ХАМАС — крупномасштабная операция ЦАХАЛ в секторе Газы с участием сухопутных войск. В новой войне из-за возросшей огневой мощи ХАМАС системы ПВО в приграничной полосе, вероятно, не справятся со своей задачей — защиты населения от ракетных обстрелов.
Поэтому, как подчеркнул армейских источник, возникнет необходимость в массовой эвакуации населения из района боевых действий (речь идет о десятках тысяч человек). Высокопоставленный военный признал, что «фактор сдерживания», который был достигнут в результате операция «Нерушимая скала» летом 2014 года, к настоящему времени полностью утрачен.
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