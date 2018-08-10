Украинские силовики размещают запрещенное вооружение у линии соприкосновения

Михаил Филипоненко — исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) — заявил, что подконтрольные Киеву войска размещают у линии соприкосновения в Донбассе запрещённое минскими соглашениями вооружение.

По его словам, ВСУ продолжают наращивать военный потенциал, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения, передаёт РИА Новости

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в начале этой недели представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня рассказал, что украинские силовики выпустили более 20 мин в районе населенного пункта Саханка на юге ДНР.

Новости Донбасса: СК возбудил три уголовных дела по факту обстрелов мирных жителей в Донбассе