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Вертолету Ка-52 увеличат дальность обнаружения наземных целей
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Вертолету Ка-52 увеличат дальность обнаружения наземных целей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Характеристики дальности обнаружения и распознавания наземных целей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 будут увеличены, что позволит повысить эффективность применения противотанкового управляемого вооружения. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Согласно документации, целью выполнения работ является доработка изделия ГОЭС-451 (гиростабилизированная оптико-электронная система) для повышения характеристик по дальностям обнаружения и распознавания целей, а также оборудование парка вертолетов Ка-52 изделием ГОЭС-451 с улучшенными характеристиками.
В техническом задании отмечается, что дальность обнаружения и распознавания наземной цели типа «танк» в телевизионном канале в дневных условиях должна быть не менее 10 километров и 8 километров соответственно, тогда как в тепловизионном канале круглосуточно не менее 8 километров и 5 километров.
Все работы в этом направлении должны завершиться до конца сентября 2018 года внесением изменений в утвержденную конструкторскую документацию по результатам контрольного полета и летной оценки, а также выпуском соответствующих бюллетеней.
Гиростабилизированная оптико-электронная система ГОЭС-451 устанавливается в носовой части вертолета и оснащена телевизионной камерой, тепловизором, лазерным дальномером-целеуказателем, а также датчиком лазерного облучения и системой наведения противотанковых управляемых ракет. Таким образом, улучшение характеристик данной системы позволит повысить эффективность применения управляемых ракет типа «Вихрь-1».
Комплекс управляемого вооружения «Вихрь-М» входит в состав вертолета Ка-52. Как ранее сообщил РИА Новости представитель холдинга «Высокоточные комплексы», на вертолете установлены 12 сверхзвуковых управляемых ракет «Вихрь-1», предназначенных для борьбы с танками. Дальность стрельбы — от 500 метров до 8 тысяч метров.
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