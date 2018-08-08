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Свыше 235 тысяч беженцев вернулись в Сирию с начала операции ВКС РФ в этой стране
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Свыше 235 тысяч беженцев вернулись в Сирию с начала операции ВКС РФ в этой стране 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По данным Минобороны России, только с середины июля 2018 года в САР из Ливана вернулись почти 6000 беженцев.
Более 235 тысяч сирийских беженцев вернулись на Родину с начала операции российских ВКС в Сирии 30 сентября 2015 года. Об этом заявил старший оперативной дежурной смены Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию Игорь Сергеев.
«Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 235576 сирийских граждан, из них женщин — 70580, детей — 119985», — заявил Сергеев на заседании штаба в Национальном центре управления обороной РФ.
Он отметил, что с 18 июля 2018 годас территории Ливана в Сирию вернулись 5978 беженцев.
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