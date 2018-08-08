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Тяжёлый беспилотник казанского производства испытают в небе над Арктикой
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Тяжёлый беспилотник казанского производства испытают в небе над Арктикой 

АиФ Казань 26 минут назад
Фото: АиФ Казань
Тяжёлый беспилотник, разработанный в Опытном-конструкторском бюро имени М. Симонова в Казани, планируют испытать в небе над Арктикой, рассказала корреспонденту «АиФ-Казань» заместитель главного конструктора бюро Наталья Шевелёва.
Он предназначен для мониторинга ситуации с воздуха.
«Этот беспилотник весом более 7 тонн предназначен для решения задач в гражданской сфере, — пояснила Наталья Шевелёва. — Размах крыльев порядка 30 метров. Он позволит обеспечить непрерывный всепогодный мониторинг. Применять беспилотник можно на высоте со стабильной атмосферой. Благодаря большой продолжительности полёта — до 10 тысяч километров — обеспечивается высокая производительность мониторинга. Это пока проект. В настоящее время проводятся работы по созданию экспериментального образца в рамках дорожной карты «Аэронет». Предполагаем, что его будут использовать для обеспечения мониторинга Северного морского пути и задач, которые актуальны для Арктики. В рамках стратегии развития Арктики, в том числе».
Наталья Шевелёва отметила, что ведомства, которые там сейчас работают, заинтересованы в этом проекте. Пока он на стадии разработки и изготовления отдельных деталей. Полностью он будет готов до конца 2019 года. Далее планируется его опытная эксплуатация.
«Пока регион точно не определён, — заметила Наталья Шевелёва. — Но мы знаем, в каких районах Арктики в нём есть потребность — так что уже есть маршрут опытной эксплуатации, где мы хотим применять тяжёлый беспилотник — Карские ворота, порт Сабетта — где как раз необходимо обеспечивать проход ледоколов и караванов».
Самолёт состоит из композитных материалов. Отдельные системы — управления, электроснабжения, связи и другие — разрабатывают предприятия-партнёры. Возможно ли будет открыть серийное производство тяжёлых беспилотников на базе ОКБ им. Симонова, пока неизвестно.
Ранее стало известно, что в Казани презентуют лёгкий самолёт «Мурена» татарстанского производства.
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