Тяжёлый беспилотник казанского производства испытают в небе над Арктикой

Тяжёлый беспилотник, разработанный в Опытном-конструкторском бюро имени М. Симонова в Казани , планируют испытать в небе над Арктикой, рассказала корреспонденту «АиФ-Казань» заместитель главного конструктора бюро Наталья Шевелёва

Он предназначен для мониторинга ситуации с воздуха.

«Этот беспилотник весом более 7 тонн предназначен для решения задач в гражданской сфере, — пояснила Наталья Шевелёва. — Размах крыльев порядка 30 метров. Он позволит обеспечить непрерывный всепогодный мониторинг. Применять беспилотник можно на высоте со стабильной атмосферой. Благодаря большой продолжительности полёта — до 10 тысяч километров — обеспечивается высокая производительность мониторинга. Это пока проект. В настоящее время проводятся работы по созданию экспериментального образца в рамках дорожной карты «Аэронет». Предполагаем, что его будут использовать для обеспечения мониторинга Северного морского пути и задач, которые актуальны для Арктики. В рамках стратегии развития Арктики, в том числе».

Наталья Шевелёва отметила, что ведомства, которые там сейчас работают, заинтересованы в этом проекте. Пока он на стадии разработки и изготовления отдельных деталей. Полностью он будет готов до конца 2019 года. Далее планируется его опытная эксплуатация.

«Пока регион точно не определён, — заметила Наталья Шевелёва. — Но мы знаем, в каких районах Арктики в нём есть потребность — так что уже есть маршрут опытной эксплуатации, где мы хотим применять тяжёлый беспилотник — Карские ворота, порт Сабетта — где как раз необходимо обеспечивать проход ледоколов и караванов».

Самолёт состоит из композитных материалов. Отдельные системы — управления, электроснабжения, связи и другие — разрабатывают предприятия-партнёры. Возможно ли будет открыть серийное производство тяжёлых беспилотников на базе ОКБ им. Симонова, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что в Казани презентуют лёгкий самолёт «Мурена» татарстанского производства.