«Популист или не разбирается в космическом оружии»: слова Мэттиса о новом театре военных действий оценил эксперт

Космос как поле боя Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал идею создания оперативного командования космическими силами внутри американских Вооруженных сил. По его мнению, США следует рассматривать космос как развивающийся театр военных действий, потому что «космос сегодня является таким же полем боя, как земля, воздух и море». Мэттис добавил, что полностью поддерживает идею Трампа о создании Военно-космических сил как отдельного рода войск.

«Слова Мэттиса являются откровенным популизмом, или он абсолютно не разбирается в космическом оружии, потому что никакого прямого военного конфликта в космосе быть не может. Хотя использование космического пространства для военных целей вполне возможно, но здесь нужно четко разделять космическое ударное вооружение, предназначенное для уничтожения спутников или объектов на земле, и разведывательно-исследовательские задачи спутников.

Что касается ограничений по использованию ударного оружия в космосе, то здесь существует много работающих механизмов, и все они довольно разные. Одно время ударные вооружения активно испытывались СССР и в США, но потом в 80-е годы было заключено негласное соглашение об отказе разработок в данном направлении, которое до сих пор поддерживается. Если кто-то захочет испытать ударное вооружение в космосе, то он столкнется с мощным противодействием другой стороны», — предполагает собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Но основным гарантом отказа от разработки такого оружия является его бессмысленность, так как космические ударные вооружения признаны неэффективными с военной и экономической точки зрения. Все это, по словам Моисеева, связано с динамикой космического полета, баллистикой, неоправданно большой стоимостью разработок и при этом очень низкой эффективностью.

Документ о нераспространении оружия в космосе

«Еще одним документом, регулирующим использование оружие в космосе, является соглашение от 1963 года о запрещении ядерного испытаний в атмосфере, воде и космосе. Следующий ограничитель — это договор от 1967 года, запрещающий вывод в космос оружия массового поражения. Никаких планов по нарушению этих договоров нет и никогда не было. Именно они представляют собой сегодня основные правовые гаранты неиспользования ударного оружия в космосе», — отмечает Иван Моисеев.

«Американцы неоднократно предъявляли претензии, что Москва и Пекин работают над исследованиями в области космического оружия. На самом же деле исследователям в этой области хорошо известно, что все это далеко от истины, но этого не знают конгрессмены, эффектно использующие российские и китайские эксперименты для получения дополнительного финансирования на свои разработки.

Что касается перспектив подписания документа о нераспространении оружия в космосе, то сегодня одновременно обсуждается идея Китая и России и европейская инициатива по поведению в космосе. США поддерживают европейский вариант, потому что он не относится к их военным целям, затрагивая остальные актуальные проблемы освоения космического пространства», — резюмирует эксперт.