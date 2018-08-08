СМИ: Уралвагонзавод приступил к работе над танком-роботом на шасси Т-72

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ)​ разрабатывает тяжелый штурмовой робототехнический комплекс на шасси танка Т-72Б3, рассказал РБК источник в Минобороны и подтвердил собеседник, близкий к УВЗ. Опытно-конструкторские работы получили название «Штурм», уточнили собеседники агентства.

«На данном этапе создан макет с боевым оборудованием, что позволяет продемонстрировать элементы движения», — сообщил источник в Минобороны. По его словам, основная цель разработки — снижение потерь личного состава при боевых действиях в условиях городской застройки.

Предполагается, что в составе комплекса будут четыре боевых машины с различными вооружениями, добавил источник в военном ведомстве.

Среди основных требований к штурмовому робототехническому комплексу — наличие сверхвысокой всеракурсной защиты, которая сохранит боеспособность после попадания 10–15 гранат ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и минного подрыва, рассказал источник в Минобороны. По его словам, комплекс должен обладать возможностью маневрирования в ограниченном пространстве городской застройки, в том числе с обеспечением беспрепятственного кругового вращения башни с вооружением в узких проходах.

Для эффективного поражения укрытий противника в составе комплекса должна быть артиллерийская система с боеприпасом высокого осколочно-фугасного действия или с боеприпасом, способным разрушить преграды в виде бетонной или кирпичной стены.

«Боевые роботы в любое время суток должны уметь быстро обнаруживать и уничтожать живую силу, в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов, не нанося ущерба городским постройкам», — добавил собеседник РБК.

Еще одно пожелание военных — возможность вести огонь в программируемом режиме. Это должно происходить в соответствии с введенной в бортовой компьютер боевой задачей по предварительно разведанным целям, пояснил источник. «В том числе в условиях постановки дымовой завесы», — сказал источник.

В 2015 году разработчики Т-14 на шасси «Армата» из УВЗ говорили о намерении создать беспилотную версию боевой машины. О «неограниченных возможностях» роботизации платформы упоминал и главком сухопутных войск Олег Салюков . Проект получил название «Тачанка-Б».

В феврале 2018 года во время посещения УВЗ занимавший тогда должность замминистра обороны Юрий Борисов сообщил журналистам, что «через некоторое время» общественность «увидит результаты наработок» по беспилотной «Армате».

Спустя несколько месяцев УВЗ посетил и министр обороны Сергей Шойгу , говорит источник РБК в военном ведомстве. По его словам, министру был продемонстрирован опытный образец робототехнического комплекса на платформе «Армата».

Но в конце июля Юрий Борисов уже в статусе вице-премьера заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки «Армата» из-за их дороговизны.

По словам источника РБК в Минобороны, в 2016 году УВЗ планировал продать первую партию танков «Армата» (около 100 машин) за 450 млн рублей за единицу, однако военному ведомству удалось снизить цену до 320 млн При этом стоимость одного танка Т-72Б3 в 2016 году, по данным УВЗ, составляла порядка 79 млн рублей.

Т-72 — самый массовый основной боевой танк второго поколения. Был принят на вооружение в СССР с 1973 года. В новой Государственной программе вооружений предусмотрена дальнейшая поставка в войска модернизированных танков Т-72 и Т-80, рассказал РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов