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В центре Волгограда обезвредили боеприпасы времен ВОВ
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В центре Волгограда обезвредили боеприпасы времен ВОВ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные у жилого дома в центре Волгограда, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
По его словам, в соединение ЮВО через военный комиссариат области поступила заявка об обнаружении неизвестного предмета от ремонтной бригады, которая занималась обслуживанием теплосетей. Находкой оказались немецкие боеприпасы, специалистами группы разминирования было классифицировано две 82-миллиметровые минометные мины.
"Саперы извлекли боеприпасы из земли и транспортировали на полигон Прудбой, где они были уничтожены путем подрыва накладным зарядом", — рассказал Астафьев.
Также он добавил, что всего с начала текущего года на территории Волгоградской области было уничтожено около трех тонн взрывоопасных предметов военных времен.
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