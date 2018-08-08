В центре Волгограда обезвредили боеприпасы времен ВОВ

По его словам, в соединение ЮВО через военный комиссариат области поступила заявка об обнаружении неизвестного предмета от ремонтной бригады, которая занималась обслуживанием теплосетей. Находкой оказались немецкие боеприпасы, специалистами группы разминирования было классифицировано две 82-миллиметровые минометные мины.

"Саперы извлекли боеприпасы из земли и транспортировали на полигон Прудбой, где они были уничтожены путем подрыва накладным зарядом", — рассказал Астафьев.

Также он добавил, что всего с начала текущего года на территории Волгоградской области было уничтожено около трех тонн взрывоопасных предметов военных времен.