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Эксперт назвал условие, при котором Израиль может сотрудничать с РФ по ПРО
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Эксперт назвал условие, при котором Израиль может сотрудничать с РФ по ПРО 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАНТСВИЛЛ (США), 8 авг — РИА Новости. Израиль и РФ могут сотрудничать в области противоракетной обороны при условии, что в Сирию не будут поставляться российские системы С-300, заявил РИА Новости экс-глава организации ПРО Израиля, бригадный генерал в отставке Узи Рубин.
"Это (сотрудничество — ред.) зависит от России… Сейчас отношения Израиля и России дружественные. Россия проявляет большое и обоснованное внимание к проблемам безопасности Израиля", — сказал Рубин на полях на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.
"Однако если они (Россия — ред.) дадут сирийцам С-300, отношения между странами деградируют. Это (поставки С-300 — ред.) имеет очень сильные политические последствия, это политическая проблема", — добавил собеседник агентства.
В настоящее время на вооружении Израиля стоят системы ПРО американского производства.
Россия ранее не раз рассматривала возможность поставки комплексов С-300 в Сирию, однако не делала этого, в том числе по просьбе израильской стороны. В Тель-Авиве считают, что размещенные на территории соседнего государства комплексы фактически перекроют все воздушное пространство Израиля.
О возможном возврате к обсуждению поставок С-300 Сирии в Генштабе ВС РФ заявили после того, как США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что после удара коалиции у Москвы нет «никаких моральных обязательств» не поставлять С-300 Сирии.
Помимо противоракетной обороны, РФ и Израиль обсуждают вопросы безопасности на юге Сирии, контакты на эту тему регулярно проходят на уровне глав государств. Российская сторона ранее сообщила, что одним из итогов этих переговоров стало отсутствие иранских сил в районе границы с Израилем, а также возвращение к соглашению от 1974 года о разъединении сирийских и израильских сил в районе Голанских высот. По мнению израильской стороны, это соглашение отвечает интересам и Тель-Авива, и Дамаска.
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