Эксперт назвал условие, при котором Израиль может сотрудничать с РФ по ПРО

Израиль и ХАНТСВИЛЛ ( США ), 8 авг — РИА Новости РФ могут сотрудничать в области противоракетной обороны при условии, что в Сирию не будут поставляться российские системы С-300, заявил РИА Новости экс-глава организации ПРО Израиля, бригадный генерал в отставке Узи Рубин.

"Это (сотрудничество — ред.) зависит от России… Сейчас отношения Израиля и России дружественные. Россия проявляет большое и обоснованное внимание к проблемам безопасности Израиля", — сказал Рубин на полях на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.

"Однако если они (Россия — ред.) дадут сирийцам С-300, отношения между странами деградируют. Это (поставки С-300 — ред.) имеет очень сильные политические последствия, это политическая проблема", — добавил собеседник агентства.

В настоящее время на вооружении Израиля стоят системы ПРО американского производства.

Россия ранее не раз рассматривала возможность поставки комплексов С-300 в Сирию, однако не делала этого, в том числе по просьбе израильской стороны. В Тель-Авиве считают, что размещенные на территории соседнего государства комплексы фактически перекроют все воздушное пространство Израиля.