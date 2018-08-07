В День независимости Украины в Киеве пройдет масштабный парад

Киев, 7 августа / Синьхуа / — 24 августа, в честь празднования 27-й годовщины независимости Украины , в центре Киева состоится масштабный военный парад. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные сегодня министерством обороны

В силовом ведомстве отметили, что в День независимости по главной улице украинской столицы Крещатику пройдет 24 парадных расчета в составе 4,5 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других формирований, отвечающих за обеспечение государственной безопасности. В мероприятии также примут участие воинские подразделения из 15 стран-партнеров Украины, в том числе из государств НАТО

Помимо этого, в ходе парада будут продемонстрированы 250 единиц оружия и военной техники, включая новые образцы.

В последний раз парад с военной техникой был организован в Киеве в августе 2016 года. В прошлом году в День Независимости вместо парада провели военный марш, в котором приняли участие 4,5 тыс. человек. —0—