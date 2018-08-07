МиГ-31К с «Кинжалом» и Су-57 впервые продемонстрируют летную программу на «Армии-2018»

МОСКВА , 7 августа. / ТАСС /. МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» и истребитель пятого поколения Су-57 впервые продемонстрируют свои возможности в воздухе на форуме «Армия-2018». Об этом сообщается в программе мероприятий, опубликованной на сайте форума. Полеты будут проходить как в дни с ограниченным посещением, так и в дни, открытые для всех желающих. С 21 по 23 августа в дни ограниченного посещения показы пройдут с 12:45 до 12:55. В дни открытого посещения машины будут подниматься в воздух в 13:49 так же на 10 минут. Увидеть новые машины в небе можно будет на аэродроме Кубинка "Кинжал" — российский авиационный ракетный комплекс с боевой гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Носителем комплекса является сверхзвуковой истребитель МиГ-31К. Впервые о создании этого оружия сообщил президент РФ Владимир Путин , выступая 1 марта 2018 года с посланием к Федеральному собранию. С 1 декабря 2017 года он приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Первый прототип поднялся в воздух 29 января 2010 года, его пилотировал летчик-испытатель Сергей Богдан . В конструкции широко применяются композитные материалы, самолет обладает возможностью сверхзвукового полета без форсажа, малой, сверхманевренностью и способностью совершать относительно короткие взлет и посадку. Вооружение размещается во внутренних отсеках и под крыльями. Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот».