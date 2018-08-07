«Вертолеты России» представят обновленный Ми-26Т2В на выставке «Армия-2018»

Фото: Антон Тушин

Планируется, что вертолет отправится на выставку «Армия-2018» своим ходом. После форума специалисты Московского вертолетного завода им. Миля проведут предварительные испытания Ми-26Т2В. По их завершении машина будет передана военным для государственных испытаний.

«Ми-26 как крупнейший из серийно производимых в мире вертолетов используется для выполнения экстраординарных задач, недоступных для других машин. Каждый агрегат новой машины должен обеспечивать максимальную производительность. Бортовое оборудование Ми-26Т2В сделает этот вертолет еще более эффективным и надежным даже при применении в условиях непогоды и сложного рельефа», — заявил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский

Согласно пожеланиям заказчика, вертолет Ми-26Т2В должен обеспечивать выполнение задач даже в регионах со сложными физико-географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, по оборудованным и необорудованным трассам, а также по маршрутам вне трасс и над безориентирной местностью, в условиях огневого и информационного противодействия противника.

От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, который значительно упрощает пилотирование вертолета. Новейший комплекс БРЭО позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. В дополнение к этому на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на летный экипаж. Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны «Витебск», не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам.

Светосигнальное оборудование Ми-26Т2 теперь адаптировано под использование очков ночного видения, а в кабине вертолета установлены новые энергопоглощающие кресла экипажа. Улучшения также коснулись системы навигации и спутниковых средств связи вертолета.