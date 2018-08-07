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РКК «Энергия» проверит удобство интерфейса корабля «Федерация»
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РКК «Энергия» проверит удобство интерфейса корабля «Федерация» 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» начали серию экспериментов по оценке взаимодействия бортовых систем корабля «Федерация» с космонавтами, сообщает во вторник Роскосмос.
"Специалисты РКК «Энергия» начали новую серию экспериментов по оценке человеко-машинного интерфейса пилотируемого транспортного корабля «Федерация», — говорится в сообщении.
Эксперименты продлятся до конца 2018 года, причем специалисты отработают все режимы полета нового корабля — от выведения до стыковки и перехода на траекторию перелета к Луне.
Отмечается, что разработчики создадут набор информационно-управляющих форматов (схематичного представления бортовых систем и режимов полета на пульте космонавта) для контроля двигательной установки и системам энергоснабжения, жизнеобеспечения, управления движением и навигации.
"Постепенно в ходе целой серии экспериментальных оценок мы сформируем предложения по человеко-машинному интерфейсу, что в свою очередь даст разработчикам полное представление о том, что нужно экипажу, чтобы управлять этим кораблем", — приводятся в сообщении слова заместитель руководителя Лётно-космического центра РКК «Энергия» Марка Серова.
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