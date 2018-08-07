РКК «Энергия» проверит удобство интерфейса корабля «Федерация»

"Специалисты РКК «Энергия» начали новую серию экспериментов по оценке человеко-машинного интерфейса пилотируемого транспортного корабля «Федерация», — говорится в сообщении.

Эксперименты продлятся до конца 2018 года, причем специалисты отработают все режимы полета нового корабля — от выведения до стыковки и перехода на траекторию перелета к Луне.

Отмечается, что разработчики создадут набор информационно-управляющих форматов (схематичного представления бортовых систем и режимов полета на пульте космонавта) для контроля двигательной установки и системам энергоснабжения, жизнеобеспечения, управления движением и навигации.