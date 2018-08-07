Артём Здунов и командующий войсками военного округа обсудили вопросы перебазирования Каспийской флотилии

Артём Здунов и командующий войсками военного округа обсудили вопросы перебазирования Каспийской флотилииПремьер Дагестана Артём Здунов и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников , прибывший с инспекцией в Дагестан, исследовали объекты размещения Каспийской флотилии.

В минувшем году было принято решение о переводе Каспийской флотилии из Астрахани Каспийск . Первый этап строительства мест базирования для кораблей Каспийской флотилии будет завершен в 2019 году.

На данный момент в Дагестане активно ведутся работы по созданию жилищно-казарменного фонда, военного госпиталя и иных объектов инфраструктуры, необходимых для размещения экипажей кораблей Каспийской флотилии.

В скором времени начнутся работы по строительству гидротехнических сооружений и причалов.

Перебазирование флотилии в Каспийск будет способствовать социально-экономическому развитию Дагестана: возникнет новая инфраструктура, появятся новые места работы.