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Артём Здунов и командующий войсками военного округа обсудили вопросы перебазирования Каспийской флотилии
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Артём Здунов и командующий войсками военного округа обсудили вопросы перебазирования Каспийской флотилии 

Mirmol.ru 15 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Артём Здунов и командующий войсками военного округа обсудили вопросы перебазирования Каспийской флотилииПремьер Дагестана Артём Здунов и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, прибывший с инспекцией в Дагестан, исследовали объекты размещения Каспийской флотилии.
В минувшем году было принято решение о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Первый этап строительства мест базирования для кораблей Каспийской флотилии будет завершен в 2019 году.
На данный момент в Дагестане активно ведутся работы по созданию жилищно-казарменного фонда, военного госпиталя и иных объектов инфраструктуры, необходимых для размещения экипажей кораблей Каспийской флотилии.
В скором времени начнутся работы по строительству гидротехнических сооружений и причалов.
Перебазирование флотилии в Каспийск будет способствовать социально-экономическому развитию Дагестана: возникнет новая инфраструктура, появятся новые места работы.
Завершив осмотр, Александр Дворников и Артём Здунов обсудили, как проходит реализация перебазирования, в первую очередь создание «дорожной» карты, обеспечение жильём военнослужащих Каспийской флотилии Министерства обороны РФ. По данным вопросам проведены совещания в Правительстве РД и в Администрации г. Каспийска, достигнуто соглашение с администрацией Махачкалы, Каспийска, Карабудахкентского района о выделении земельных участков и подключении их к сетям инженерно-технического обеспечения.
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