Новый самый тяжелый вертолет в мире представят на «Армии-2018»

Опытный образец вертолета Ми-26Т2В, изготовленный на заводе «Роствертол» в Ростове-на-Дону, уже прошел комплекс наземных испытаний. Планируется, что первый полет состоится в первой декаде августа. После чего машина будет направлена на военно-технический форум «Армия-2018».

— От базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, так называемым БРЭО. Он позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту в любое время суток, а также выход в заранее заданную точку, осуществлять заход на посадку, и производить предпосадочное маневрирование. В том числе возврат на основной или запасной аэродром, — заявил главный инженер завода Игорь Сычев

На вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине экипажа для упрощения процесса пилотирования появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы. Из других нововведений — на вертолете Ми-26Т2В появились средства защиты машины от ПЗРК. Новый бортовой комплекс обороны «Витебск», не только обнаруживает пуск ракет, но и с помощью лазера «сжигает» самонаводящиеся головки зенитных ракет.

Пилоты получили новые энергопоглощающие кресла, которые гасят ударную волну в случае аварийной посадки. Светосигнальное оборудование Ми-26Т2 теперь также адаптировано под использование очков ночного видения, а в кабине вертолета установлены новые энергопоглощающие кресла экипажа. Улучшения также коснулись системы навигации, спутниковых средств связи, а также аварийно-спасательного оборудования.

Андрей Богинский. — Каждый агрегат новой машины должен обеспечивать максимальную производительность. Бортовое оборудование Ми-26Т2В сделает этот вертолет еще более эффективным и надежным даже при применении в условиях непогоды и сложного рельефа, — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России»

После форума специалисты завода имени Миля проведут комплекс предварительных испытаний Ми-26Т2В, а затем машина будет передана для государственных испытаний.

— Планируется, что госиспытания нового тяжелого вертолета закончатся в 2019 году. После чего начнется серийное производство машины. На первоначальном этапе она будет поставляться только российским военным, а в перспективе возможны экспортные поставки, — сказал Игорь Сычев.