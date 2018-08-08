Гостиничный комплекс на 30 номеров введен в эксплуатацию в Серпухове

Гостиничный комплекс введен в эксплуатацию в Серпуховском районе, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса в Серпуховском районе. Создано 30 новых рабочих мест», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева

Уточняется, что объект расположен по адресу: Московская область, Серпуховский район, Серпухов, ул. Калужская, д. 9. Так, в четырехэтажном здании на площади более 4 тыс. кв. м размещены 30 гостиничных номеров, кафе, а также административные и вспомогательные помещения.

Также на прилегающей территории обустроена парковка, выполнено озеленение. Застройщик объекта — ОАО «Серпуховхлеб». Объем инвестиций составил порядка 90 млн руб.