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Гостиничный комплекс на 30 номеров введен в эксплуатацию в Серпухове
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Гостиничный комплекс на 30 номеров введен в эксплуатацию в Серпухове 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Гостиничный комплекс введен в эксплуатацию в Серпуховском районе, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса в Серпуховском районе. Создано 30 новых рабочих мест», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева.
Уточняется, что объект расположен по адресу: Московская область, Серпуховский район, Серпухов, ул. Калужская, д. 9. Так, в четырехэтажном здании на площади более 4 тыс. кв. м размещены 30 гостиничных номеров, кафе, а также административные и вспомогательные помещения.
Также на прилегающей территории обустроена парковка, выполнено озеленение. Застройщик объекта — ОАО «Серпуховхлеб». Объем инвестиций составил порядка 90 млн руб.
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