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Первый образец модернизированного Ту-22М3М будет представлен 16 августа
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Первый образец модернизированного Ту-22М3М будет представлен 16 августа 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Модернизация расширит боевые возможности самолета.
В России создан первый опытный образец глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, сообщает "Интерфакс".
Презентация нового самолета состоится 16 августа.
После этого самолет приступит к наземным испытаниям и подготовке к первому вылету.
Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в ходе данной модернизации будут затронуты боевые системы платформы Ту-22, но основной упор будет сделан на электронное оборудование бомбардировщика, чтобы он отвечал требованиям своего времени, передает rueconomics.ru.
— Это так называемое бортовое радиоэлектронное оборудование, и это сделает данный самолет эффективней, чем просто Ту-22М3. Так что, эта модернизация, во-первых, продлевает срок службы данных бомбардировщиков, а, во-вторых, увеличивает их боевую эффективность благодаря применению новых технологий и бортового оборудования, — отметил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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