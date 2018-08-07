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В Амурской области впервые прошли боевые стрельбы по условным террористам на дальних дистанциях
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В Амурской области впервые прошли боевые стрельбы по условным террористам на дальних дистанциях 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Около 700 артиллеристов Амурского объединения Восточного военного округа (ВВО) впервые провели боевые стрельбы по мишеням, имитирующим долговременные огневые точки условных террористов на дальних дистанциях. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
«На полигоне Трехречье в Амурской области подразделение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» впервые провело боевые стрельбы по мишеням, имитирующим долговременные огневые точки (ДОТ) условных террористов на дальних дистанциях. Для стрельбы использовались высокоточные управляемые ракеты «Атака». В отработке задач использовалось моделирование ситуаций, взятых из опыта современных военных конфликтов», — говорится в сообщении.
Выстрелы производились по окнам здания, находящегося на расстоянии от 3 до 5 километров. «Для поражения целей использовались ракеты с фугасной боевой частью. Все цели были уничтожены. Для разведки ДОТов условных террористов и осуществления объективного контроля за поражением целей использовались беспилотные летательные аппараты »Элерон», — добавил начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
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