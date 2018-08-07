В Амурской области впервые прошли боевые стрельбы по условным террористам на дальних дистанциях

Около 700 артиллеристов Амурского объединения Восточного военного округа (ВВО) впервые провели боевые стрельбы по мишеням, имитирующим долговременные огневые точки условных террористов на дальних дистанциях. Об этом сообщает пресс-служба ВВО. «На полигоне Трехречье в Амурской области подразделение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» впервые провело боевые стрельбы по мишеням, имитирующим долговременные огневые точки (ДОТ) условных террористов на дальних дистанциях. Для стрельбы использовались высокоточные управляемые ракеты «Атака». В отработке задач использовалось моделирование ситуаций, взятых из опыта современных военных конфликтов», — говорится в сообщении. Выстрелы производились по окнам здания, находящегося на расстоянии от 3 до 5 километров. «Для поражения целей использовались ракеты с фугасной боевой частью. Все цели были уничтожены. Для разведки ДОТов условных террористов и осуществления объективного контроля за поражением целей использовались беспилотные летательные аппараты »Элерон» , — добавил начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев