Артиллеристы Амурского объединения ВВО уничтожили укрепленные ДОТы «террористов» высокоточным оружием

Для стрельбы использовались высокоточные управляемые ракеты «Атака».

На полигоне Трехречье в Амурской области подразделение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» впервые провели боевые стрельбы по мишеням, имитирующим долговременные огневые точки условных террористов на дальних дистанциях. Для стрельбы использовались высокоточные управляемые ракеты «Атака».

Расчеты выполнили стрельбы по окнам строений находящимся на удалении от 3 до 5 километров. Для поражения целей использовались ракеты с фугасной боевой частью. Все цели были успешно уничтожены.

Для разведки ДОТов условных террористов и осуществления объективного контроля за поражением целей использовались беспилотные летательные аппараты «Элерон» . В отработка задач использовалось моделирование ситуаций, взятых из опыта современных военных конфликтов.

Стрельбы состоялись в рамках полевого выхода артиллерии общевойсковой армии Восточного военного округа. В маневрах на полигоне принимают участие более 700 артиллеристов объединения.