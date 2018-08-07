NI: От русской «длинной кочерги» не спрятать АВАКС

Американское издание The National Interest, похоже, уже разгромило Российскую армию. Дошли руки и до Китая . Именно так следует понимать озабоченность издания насчет неизбежного противодействия НОАК американским ВВС: «…это приведет к уменьшению радиуса действия тактической истребительной авиации Пентагона , в силу чего эти самолеты не смогут наносить удары в глубине китайской территории».

Так что же так удручает не только автора публикации Дэйва Маджумдара , но и экспертов, на мнение которых он ссылается? Всего лишь — три новые авиационные ракеты класса «воздух-воздух». Две — российские и одна китайская.

В статье вначале говорится о российских ракетах. А потом уж о китайской. Однако мы начнем именно с китайской.

Во-первых, китайские конструкторы на самом деле совершили прорыв в ракетном деле. Во-вторых, именно их ракета сегодня удручает американских экспертов более всего. Поскольку с ее появлением США , вероятно, придется менять дислокацию своей специальной авиации. А это не только громадные расходы, но и, как сказано в The National Interest , «невозможность наносить удары в глубине китайской территории». Более того, новое оружие способно вообще привести к изменению расстановки военных сил в Тихоокеанском регионе. Понятное дело — не в пользу США.

О чем все-таки речь? Китай разработал и начал серийно выпускать ракету большой дальности PL-15. Ее уникальность в том, что в этой китайской ракете использован прямоточный воздушно-реактивный двигатель, благодаря чему PL-15 может разгоняться до скорости в 4-5М.

И дальность у нее отменная, недостижимая ни для одной американской ракеты этого класса — до 300 км. Правда, NI утверждает, что PL-15 на самом деле вряд ли преодолеет и 190 км. Но тут в заокеанском издании, похоже, явно спутали мили с километрами. Если 190 миль перевести в километры, то получаются именно 300 км.

Впрочем, сами китайцы не склонны разглашать подробные сведения о своих новейших и наиболее впечатляющих разработках. Но известно, что их ракета оснащена эффективной активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН), а также аппаратурой противодействия помехам, создаваемым целью. До момента захвата цели головкой самонаведения ракета имеет инерциальный способ наведения. Однако это не исключает и одновременного использования канала управления от спутникового сигнал GPS/ГЛОНАСС.

К достоинствам китайской ракеты относится также высокая маневренность и способность поражать цели, несущиеся со скоростью до 5500 км/ч.

Как пишет NI, «эта ракета вызвала оцепенение среди командования ВВС США. Глава Командования военно-воздушных операций Вооруженных сил США генерал-лейтенант Герберт Карлайл заявил, что из-за создания этой китайской ракеты Соединенные Штаты должны в срочном порядке разработать замену AIM-120 AMRAAM (американской управляемой ракете класса „воздух—воздух“ средней дальности — „СП“), которой уже несколько десятков лет». И которая, как теперь выяснилось, сильно уступает «китаянке» и по дальности полета, и по возможностям поражать самые современные самолеты.

Да, жертвами китайской PL-15 могут стать любые боевые машины, включая самые малозаметные. Однако американских генералов в этой связи более всего занимает судьба тех своих самолетов, мимо которых PL-15 уж точно не промахнется. Это весьма крупные и тихоходные топливозаправщики, авиационные комплексы радиообнаружения и наведения системы АВАКС, командные самолеты, самолеты радиотехнической разведки и самолеты радиоэлектронной борьбы.

В этот ряд легко встают и противолодочные самолеты ВМС США. Например — «Посейдон». Но по поводу их судьбы больше печалятся уже не генералы, а адмиралы.

Если китайские истребители пятого поколения J-20, оснащенные ракетами PL-15, начнут сбивать АВАКСы, топливозаправщики и их громоздких собратьев по специальной авиации, то ВВС США не смогут провести ни одной серьезной операции. Потому что успех таких операций в вооруженных силах США давно зависит не только от доблести и мастерства пилотов их истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Не менее — и от безотказной работы авиации обеспечения.

Самолеты-топливозаправщики позволяют ударным самолетом длительное время находиться в воздухе беспосадочно. Самолеты дальнего обнаружения и управления АВАКС находят воздушные, наземные и надводные цели, подлежащие уничтожению. А затем наводят на них истребители, бомбардировщики и штурмовики.

Важна роль в проведении широкомасштабных операций, в которых со стороны американцев, как правило, принимают участие сотни летательных аппаратов различного назначения, и воздушных командных пунктов и самолетов радиоэлектронной борьбы.

В итоге сегодня в Пентагоне вынуждены серьезно обсуждать вопрос о том, чтобы срочно перенести базы свой специальной авиации за пределы досягаемости не только ракеты PL-15, но и вообще истребителей J-20 армии Китая, вооруженных этой ракетой. А боевой радиус самолета и дальность действия упомянутой ракеты в сумме составляют очень впечатляющие 2300 км. Вот поэтому NI и сокрушается, что теперь американским пилотам, в случае чего, не удастся разбомбить центральную часть КНР.

Удручают Пентагон, со слов NI, и новые российские ракеты. Первая их них — Р-37М. Также известна под названием РВВ БД — ракета «воздух-воздух» большой дальности. В характеристиках указывается, что ее «дальность превышает 300 км». Насколько превышает — не сказано. По оценке NI, ракета способна улетать на 370 км.

Между тем, эту так огорчающую американцев нашу ракету можно обозвать «долгостроем». Испытания базовой модификации PL-15 начались еще в 1988 году. И продолжались до 1997 года. Затем, после того, как предприятия Украины не смогли обеспечивать ракету комплектующими, использующимися в системе наведения, их начали заменять российскими разработками. Был усовершенствован и ряд других систем. В результате получилась ракета РВВ БД, принятая на вооружение в 2014 году.

Ракета в первую очередь предназначалась для новой модификации перехватчика МиГ-31БМ, способного развивать скорость 3000 км/ч. Но она как нельзя кстати пригодилась и для двух наших наиболее совершенных многоцелевых истребителей — Су-35С и Су-57.

Ракета, надо сказать, совершенно беспощадная. На финальном участке развивает скорость, по различным данным, от 5М до 6М. Оснащена активной РЛ ГСН «Шайба» нового поколения, позволяющей захватывать цель на расстоянии в 40 км. И, что важно — имеющей угол целеуказания, равный +/— 60 градусов. До захвата цели головкой самонаведения могут использоваться различные способы управления полетом — и инерциальный, и с радиокоррекцией (в том числе и от самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ), и по спутниковым сигналам. Боевая часть — осколочно-фугасная, весит 60 кг. Масса ракеты — 600 кг, длина — 4,2 м.

Эта ракета вводит генералов ВВС США еще в больший ступор, чем китайская PL-15. Обладая отменными летными характеристиками, РВВ БД способна поражать не только дозвуковые и неповоротливые тихоходы типа АВАКС, но и активно маневрирующие истребители четвертого и пятого поколений.

Однако еще больше напрягает Пентагон наша новая авиационная ракета КС-172. И при этом она еще только разрабатывается. Но командование ВВС США, видимо, нисколько не сомневается в успехе российского проекта. И заранее видит в КС-172 очень серьезную угрозу для своей военной авиации. КС-172, по открытым сведениям, должна иметь дальность полета, превышающую 400 км. NI считает, что в действительности будет не меньше 460 километров.

Однако на этот счет в США существуют и иные мнения. Вот сколь уничижительно относится к КС-172 ведущий научный сотрудник Центра военно-морского анализа в Арлингтоне Майк Кофман, специализирующийся в вопросах состояния вооруженных сил России и республик бывшего Советского Союза: «Нет никакой необходимости устанавливать эту длинную „кочергу“ на самолетах пятого поколения». Это Кофман к вопросу тактики ведения современных воздушных боев между истребителями.

Хотя с его мнением можно поспорить. Сами же американцы в связи с появлением своего первого истербителя-«невидимки» F-22 начали исповедовать принцип «первый увидел — первый выстрелил». При хорошем электронном «зрении» дальность действия авиационной ракеты играет существенную роль. А «зрение» в скором времени у российских истребителей должно существенно улучшиться за счет внедрения на Су-35С и Су-57 перспективного радиофотонного радара.

Однако стратегия дальней охоты на АВАКСы, заправщики и прочие вспомогательные самолеты, обслуживающие тактическую авиацию, о которой пишет Дэйв Маджумдар, вряд ли претерпит существенный изменения в обозримом будущем. Именно поэтому американские генералы крайне встревоженно относятся к наращиванию дальности российских и китайских ракет класса «воздух-воздух».

Справедливости ради необходимо сказать, что и американские конструкторы в этой области тоже не сидят, сложа руки. И глава Командования военно-воздушных операций Вооруженных сил США генерал-лейтенант Герберт Карлайл несколько перегнул палку относительно того, что AIM-120 AMRAAM существует «уже несколько десятков лет». Эта авиационная ракета средней дальности принята на вооружение всего лишь в 1991 году. Но при этом регулярно модифицируется.

Сейчас в ВВС США поступает модификация AIM-120D, дальность которой увеличили со 120 км до 180 км. Это самая «длинная кочерга», которой сегодня оснащаются подряд все американские истребители, вплоть до самолетов пятого поколения F-22 и F-35. Но до РВВ БД она, конечно, сильно не дотягивает. Как минимум — 190 км, если верить данным NI.

Ну, а до разрабатываемой КС-172 «американке» — как до Луны.