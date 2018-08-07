Атомные субмарины «Борей»: русские подводные монстры

«Борей» — атомные субмарины четвертого поколения. В настоящий момент на вооружении отечественного флота находятся три крейсера данного проекта. В ближайшие годы по мере постройки новых субмарин «Бореи» должны стать основой стратегического подводного флота нашего ВМФ. Каковы же главные преимущества этих атомоходов и почему они превосходят американские?

Первый среди новых

История «Бореев» (их еще называют проект 955) началась еще в 1996 году, когда в Северодвинске была заложена первая подлодка такого типа. Недостаточное финансирование сказалось на сроках строительства субмарины. Когда же деньги появились, возникли проблемы с ракетой «Булава», предназначенной специально для «Бореев». Из 32 испытаний семь закончились неудачно.

Так уж повелось, что подлодкам проекта 955 стали давать имена древнерусских князей. Первой подлодкой четвертого поколения стал « Юрий Долгорукий ». Корабль вошел в состав Северного флота лишь в начале 2013 года. По некоторым данным, свое имя субмарина получила благодаря бывшему столичному градоначальнику Юрию Лужкову , который в трудные времена поддержал деньгами кораблестроителей. В благодарность они решили дать подлодке имя основателя Москвы и тезки Лужкова.

«Княжеский» флот

Сейчас в составе ВМФ России уже три подлодки проекта 955: в 2013-2014 годах к «Юрию Долгорукому» присоединились « Александр Невский » и «Владимир Мономах». Они несут службу на Тихоокеанском флоте.

Длина подводных лодок «Борей» — 170 метров, высотой субмарины проекта 955 с пятиэтажный дом, это учитывая фундамент и скатную крышу. А выдвижные устройства (антенны, перископ и прочее) добавляют им еще 5-6 метров. «Борей» способен погружаться на глубину до 400 метров. Его экипаж, состоящий из 107 человек, может выходить в автономное плавание на 90 суток. Вооружены атомоходы 16 новейшими твердотопливными баллистическими ракетами «Булава». Каждая из них несет 10 ядерных боевых блоков мощностью до 150 килотонн. Одним залпом ракетный крейсер может уничтожить несколько городов, заводов, шахт, командных пунктов и других важных объектов. При этом по сравнению с отечественными атомными подлодками предыдущего поколения — «Щука-Б» и «Антей», шумность «Борея» в пять раз стала меньше, а значит, обнаружить его теперь гораздо сложнее.

С буквой «А»

В середине ноября 2017 года на воду была спущена первая подлодка модернизированной серии «Борей-А» — «Князь Владимир». На строительство атомохода ушло более пяти лет. Сейчас он проходит заводские испытания, а на полноценное боевое дежурство должен встать уже в следующем году.

Что нового в модернизированной версии? Благодаря более низкому уровню физических полей крейсер стал менее заметен для пеленгаторов. Конструкторское бюро улучшило и его систему связи и управления вооружениями. Кроме того, за счет гребных винтов, размещаемых в кольцевых насадках, «Борей-А» работает еще тише, чем предшественники. Количество баллистических ракет на нем осталось прежним — 16.

Обогнали Америку

На сегодняшний день «Князь Владимир» — самая совершенная стратегическая атомная субмарина в мире. По многим параметрам она значительно превосходит своего ближайшего конкурента — американский атомоход проекта «Огайо» (основа стратегического подводного флота Соединенных Штатов ). Так, глубина погружения «Огайо» — 365 метров, что на 35 м меньше, чем у «Борея». Наша субмарина опередила американскую и по скорости хода — 30 узлов против 25, а также по длительности автономного плавания — 90 суток против 70. Высокая автоматизация новейших российских крейсеров позволила уменьшить численность экипажа до 107 человек, тогда как «Огайо» требует присутствия 155 военнослужащих.

Что касается ракет, то дальность полета «Булавы» больше, чем у Trident II, которой оснащены «Огайо». Наша ракета способна доставлять ядерные боеголовки на расстояние до 9300 километров, американская — только на 7800 км. Превосходит «Борей» конкурента из США и по торпедно-минному вооружению: шесть торпедных аппаратов против четырех.

Что дальше?

До 2022 года планируется спустить на воду еще четыре крейсера проекта «Борей-А». В целом до 2027 года российский подводный флот предполагается оснастить 14 новейшими АПЛ: три лодки «Борей», остальные 11 — «Борей-А».