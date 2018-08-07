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Названы сроки поступления в ВДВ самого грузоподъемного в мире парашюта
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Названы сроки поступления в ВДВ самого грузоподъемного в мире парашюта 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ в 2020 году получат самую грузоподъемную в мире парашютную систему «Спрут-ПДС», заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Эту работу (разработку данной парашютной системы. — Прим. ред.) планируется возобновить в 2020 году, в конце того же года ВДВ планируют получить первые комплекты «Спрут-ПДС», — сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что данная система была практически готова еще в 2017 году, однако в связи с изменениями в конструкции противотанковой пушки «Спрут-СД», для десантирования которой она изначально создавалась, ее техническое задание пришлось пересмотреть.
Ранее в холдинге «Технодинамика» заявили РИА Новости, что специалисты компании возобновили работы по созданию самой грузоподъемной в мире системы десантирования грузоподъемностью до 20 тонн.
Позднее в 2017 году гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков заявил журналистам, что работы по «Спрут-ПДС» приостановлены.
Основу новой разработки составляла 14-купольная парашютная система с площадью каждого купола в 350 квадратных метров. «Спрут-ПДС» позволит десантировать бронетехнику с высоты до 1,5 тысячи метров при скорости полета самолета до 380 километров в час.
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