Дальневосточное небо прикроет еще один полк С-400

Перед тем как приступить к круглосуточной службе на зимних квартирах, расчеты «четырехсоток» прошли полный курс переобучения, досконально освоили новые системы и только что выполнили зачетные ракетные стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области . Кульминацией всего этого процесса стал точный пуск по одной из самых сложных воздушных мишеней. Она называется «Кабан» и с высокой скоростью летает по баллистической траектории. Перехват цели оказался быстрым и точным.

По аналогичной схеме будет осуществляться прием и других систем С-400. График их поставок расписан на годы вперед и предполагает передачу минобороны в 2018-м еще двух полковых комплектов «Триумфов». В каждый входит командный пункт и два ракетных дивизиона. Общее количество поставляемой техники — 680 единиц. В концерне «Алмаз-Антей» , который выпускает эти системы, особо подчеркивают, что их производство, можно сказать, поставлено на поток.

О каком грозном оружии идет речь, можно судить по результатам его испытаний. К примеру, однажды расчет С-400 умудрился одной ракетой сбить цель, летящую на скорости 2800 метров в секунду, а другой достать объект на высоте 56 километров. Что же касается серийных «четырехсоток», то они способны уничтожать аэродинамические воздушные объекты на расстоянии до 400 км, а на дальности до 60 км сбивать баллистические цели. С-400 может одновременно обстреливать до 36 целей и наводить на них до 72 ракет.

С-400 может одновременно обстреливать до 36 целей и наводить на них до 72 ракет

Применение нескольких типов боеприпасов позволяет с помощью этого комплекса создавать эшелонированную систему ПВО. «Триумф» также способен решать задачи нестратегической противоракетной обороны. А используемые в системе средства автоматизации практически исключают ошибки, вызванные так называемым человеческим фактором.

Электросталью, Дмитровом и Именно С-400 минобороны в том числе использует для прикрытия от ударов с воздуха расположенных в российской столице органов госвласти, военных штабов, крупнейших научных и производственных комплексов. Московское небо сегодня прикрывают несколько полков «триумфов», в том числе базирующихся под Подольском Звенигородом . Если говорить в целом, по планам военных, к 2020 году защищать Москву и Центральный промышленный район России будут как минимум 12 полков С-400.