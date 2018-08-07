NI оценил шансы Су-35 в борьбе с американскими истребителями-невидимками

Главным преимуществом истребителей Су-35 является его сверхманевренность. Она достигается благодаря турбореактивным двигателям АЛ-41Ф1С, которые позволяют самолету атаковать с очень высоких углов, выполнять сложнейшие маневры, а также легко уклоняться от ракет противника.

Самолет способен достигать скорости до 2,25 Мах, его рабочий потолок составляет 18 тысяч метров, а дальность полета может достигать 4 500 километров.

По данным NI, из вооружения Су-35 использует ракеты радиолокационного самонаведения K-77M, имеющие заявленную дальность свыше 190 километров. На коротких дистанциях используется ракета Р-74 с инфракрасным управлением, которую пилот может самостоятельно навести на цель с помощью оптического прицела на шлеме. Кроме того, в арсенале Су-35 есть ракеты Р-27 средней дальности и Р-37 высокой дальности, рассчитанные на противодействие системам дальнего радиолокационного обнаружения и самолетам-заправщикам в условиях радиоэлектронной войны.

Главным средством борьбы с самолетами-невидимками в арсенале Су-35, как предполагается, являются радар «Ирбис-Е» с пассивной антенной решеткой с электронным сканированием, а также оптико-локационная система ОЛС-35, включающая в себя тепловизор, который осуществляет сопровождение цели и обладает радиусом действия в 80 километров.

Как считает NI, все эти факторы позволяют заявить, что Су-35 превосходит все западные аналоги четвертого поколения, в частности, американские F-15 и европейские «Еврофайтеры» и «Рафали».

Однако все его преимущества, по мнению издания, вряд ли помогут Су-35 в бою с американскими самолетами-невидимками пятого поколения F-22 и F-35, которые смогут обнаружить российский истребитель на расстоянии до 160 километров и выпустить по нему целый град ракет. Но, тем не менее, Су-35 может дать отпор F-22 и F-35, если каким-то образом сократит расстояние и войдет в зону действия визуального и инфракрасного обнаружения.

Несмотря на все приведенные доводы, окончательно решить вопрос, какой самолет будет лучше, как считает NI, позволят лишь боевые испытания, поскольку на исход воздушного боя серьезно влияют и другие факторы, такие как вспомогательное вооружение, профиль полета, уровень подготовки пилота.