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ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
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ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России во втором квартале 2018 года получили свыше 30 новых и отремонтированных самолетов, а также 24 новых и отремонтированных вертолета. Соответствующее сообщение размещено в четверг на сайте Минобороны РФ.
"В интересах Воздушно-космических войск России во втором квартале текущего года от предприятий промышленности принято более 30 новых и отремонтированных самолетов, пять новых и 19 прошедших ремонт вертолетов, а также зенитный ракетный комплекс С-300, прошедший ремонт", — указывается в тексте.
До конца года в рамках выполнения гособоронзаказа в ВКС РФ поступят на вооружение еще семь самолетов Су-35С. Кроме того, ВКС получили 36 новых и девять модернизированных радиолокационных станций кругового обзора «Каста 2-2» и более 30 тыс. авиационных средств поражения.
"Радиолокационные станции усилили боевые возможности по контролю воздушного пространства подразделениями радиотехнических войск. Они обеспечивают обнаружение самолетов, вертолетов, ракет, а также летящих объектов на малых и предельно малых высотах", — добавили в военном ведомстве.
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