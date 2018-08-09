ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов

МОСКВА , 9 августа. / ТАСС /. Воздушно-космические силы (ВКС) России во втором квартале 2018 года получили свыше 30 новых и отремонтированных самолетов, а также 24 новых и отремонтированных вертолета. Соответствующее сообщение размещено в четверг на сайте Минобороны РФ.

"В интересах Воздушно-космических войск России во втором квартале текущего года от предприятий промышленности принято более 30 новых и отремонтированных самолетов, пять новых и 19 прошедших ремонт вертолетов, а также зенитный ракетный комплекс С-300, прошедший ремонт", — указывается в тексте.

До конца года в рамках выполнения гособоронзаказа в ВКС РФ поступят на вооружение еще семь самолетов Су-35С. Кроме того, ВКС получили 36 новых и девять модернизированных радиолокационных станций кругового обзора «Каста 2-2» и более 30 тыс. авиационных средств поражения.