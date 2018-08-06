Пентагон выделил на разработку подводных беспилотников 800 млн долларов

Пентагон заключил контракты по разработке подводных беспилотных аппаратов на 800 млн долларов.

На эту сумму 23 компании будут закупать материалы и услуги для разработки дронов. Работы должны завершиться в июле 2023 года, пишет ТАСС

Всего на следующий финансовый год, который начнется с 1 октября, Пентагон запросил на развитие всех беспилотных систем 9,6 млрд долларов. Это почти на треть превышает расходы текущего года в данной сфере.