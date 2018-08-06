Пентагон выделил на разработку подводных беспилотников 800 млн долларов 

Пентагон заключил контракты по разработке подводных беспилотных аппаратов на 800 млн долларов.
На эту сумму 23 компании будут закупать материалы и услуги для разработки дронов. Работы должны завершиться в июле 2023 года, пишет ТАСС.
Всего на следующий финансовый год, который начнется с 1 октября, Пентагон запросил на развитие всех беспилотных систем 9,6 млрд долларов. Это почти на треть превышает расходы текущего года в данной сфере.
«Беспилотные системы и робототехника являются важнейшими технологическими областями, которые позволяют США противостоять ряду эволюционирующих угроз, характерных для современного театра военных действий», — рассказал президент некоммерческой организации «Международная ассоциация беспилотных систем» Брайан Уинн.