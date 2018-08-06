Эксперты раскрыли секрет «таинственного оружия» танка «Армата»

Комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит» танка Т-14 на базе платформы «Армата» американские СМИ посчитали секретным оружием. Несмотря на то, что известно про него стало ещё в 2016 году, по заверениям аналитиков, КАЗ получил очень много инновационных систем. Главным достоинством таких комплексов СМИ назвали одновременное использование защиты «Дрозд» и «Штора», а также угол обзора более 90⁰ справа и слева за счёт двух активных фазированных антенных решёток, сообщает Газета.ру

Генерал-полковник рассказал, почему «Армата» надежнее предыдущих танков «Вообще комплекс активной защиты танков — это советское изобретение. „Афганит“ — это комплекс активной защиты нового поколения, который позволяет отработать по любым средствам противотанковым. Это и кумулятивные боеприпасы ручных противотанковых гранатомётов, и реактивных противотанковых гранатомётов, и противотанковой управляемой ракеты, и кинетические боеприпасы. На Западе комплекс активной защиты, который впервые появился на вооружении — это израильский „Трофи“. Он устанавливается на танки армии обороны Израиля , сейчас его закупили американцы и устанавливают на свою технику. Комплекс „Трофи“ по кинетическим боеприпасам не работает. Больше в мире подобных комплексом не имеется», — пояснил в эфире НСН эксперт.

В свою очередь, экс-начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ , генерал-полковник Сергей Маев в эфире НСН напомнил, что пионером комплексов активной защиты танков являлся Советский Союз.

«С точки зрения активной защиты танков, эта работа велась давным-давно. Советское танкостроение в этом направлении было пионерами. У нас такие системы были на танках Т-55 в своём время. С течением времени эти системы развиваются», — сказал Маев.

Напомним, комплекс «Афганит» может использоваться не только для защиты техники, но и для атакующих действий и разведки как наземных, так и воздушных целей. Он обладает дальними радарами и оптическими пеленгаторами предупреждения об угрозах. В основном, он используется в бронетехнике на платформе «Армата», на других машинах применяются только отдельные компоненты.